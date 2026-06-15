CHP'den Öğretmenlere Destek

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam ve mesleki itibar talepleri demokratik bir haktır. Bu taleplerin polis ablukaları ve gözaltılarla engellenmesi kabul edilemez" dedi.

Sarı, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin Ankara'da gerçekleştirdiği eylemlere polis müdahalesi uygulanmasına tepki gösterdi. Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz en değerli meslek grubudur. Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam ve mesleki itibar talepleri demokratik bir haktır. Bu taleplerin polis ablukaları ve gözaltılarla engellenmesi kabul edilemez. Hak arayan ve emeğinin karşılığını isteyen öğretmenlerimizin yanındayız. Demokrasi, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği; emek mücadelesinin baskıyla değil diyalogla karşılandığı bir düzeni gerektirir. Öğretmenlerimizin haklı taleplerinin takipçisi olmaya, emek ve adalet mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz."