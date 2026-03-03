CHP'den Okul Saldırısına Tepki - Son Dakika
CHP'den Okul Saldırısına Tepki

03.03.2026 13:18
Asu Kaya, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili önlemler alınmamasını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin, "Eğer bir eğitimci, görev yaptığı kurumda 'Can güvenliğimiz yok' diyorsa ve buna rağmen önlem alınmıyorsa, burada ağır bir ihmal vardır. ?Öğretmenlerimizin canı, mülki amirlerin ve bakanlığın insafına terk edilemez" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bir öğretmen daha görev yaptığı okulda, korunması gereken bir mekanda yaşamdan koparıldı. Daha acısı ne biliyor musunuz? Bu cinayet geliyorum demiştir. Fatma Nur Çelik geçen yıl yaşanan bıçaklama olayının ardından 'Can güvenliğimiz yok, sıradaki biz olabiliriz' demiştir. Riskli görülen öğrencilerin isimleri disiplin kuruluna bildirilmiştir. Yani tehlike bilinmektedir. Uyarı yapılmıştır. Alarm verilmiştir. Peki ne yapılmıştır? Bir öğretmen daha ne kadar açık konuşmalıydı? Bir kadın daha ne kadar görünür bir tehlikeyi anlatmalıydı? Bir insanın yaşam hakkı neden ciddiye alınmadı?"

"Öğretmenler derse girerken ölüm korkusu yaşamamalıdır"

Okullar şiddetin değil bilimin yuvasıdır. Öğretmenler derse girerken ölüm korkusu yaşamamalıdır. Eğer bir eğitimci, görev yaptığı kurumda 'Can güvenliğimiz yok' diyorsa ve buna rağmen önlem alınmıyorsa, burada ağır bir ihmal vardır. ?Öğretmenlerimizin canı, mülki amirlerin ve bakanlığın insafına terk edilemez. Okullarımız Bilim yuvası olmaktan çıkmış, savunmasız öğretmenlerin hedef alındığı birer 'güvenliksiz alana' dönüşmüştür. 17 yaşındaki bir çocuk elinde bıçakla okula nasıl girebiliyor? Disiplin yönetmelikleri neden sadece kağıt üzerinde kalıyor?

Fatma Nur öğretmenin çığlığını sümen altı edenler, o risk raporlarını ciddiye almayanlar en az saldırgan kadar suçludur. CHP Kadın Kolları olarak bu davanın takipçisi olacağız. Ne bir öğretmenimizi ne de bir çocuğumuzu bu karanlık düzene kurban vermeyeceğiz. Fatma Nur Çelik'in ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor, sorumluları derhal hesap vermeye çağırıyorum."

