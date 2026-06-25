CHP'den Otoyol Ceza Sorgulaması - Son Dakika
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CHP'den Otoyol Ceza Sorgulaması

25.06.2026 09:52
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Gamze Akkuş İlgezdi, otoyol ve köprü cezalarının vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, otoyol ve köprülerin artık vatandaşın cebini yakan birer ceza makinesi haline geldiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Vatandaştan tahsil edilen bu cezalar, ilgili firmalara her yıl ödenen araç geçiş garantisi tutarlarından mahsup edilmekte midir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Yap-İşlet-Devret" projelerindeki tahsilat süreci ve vatandaşlara verilen cezalarla ilgili Ulaştırma ve Altüyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlağı'na soru önergesi verdi. İlgezdi, önergede şu ifadeleri kullandı:

"Otoyol ve köprüler artık vatandaşın cebini yakan birer ceza makinesi haline gelmiştir. Bakanlığın bu fahiş paraların akıbetini ve kime hizmet ettiğini açıklamasını bekliyoruz. Vatandaşın sırtına yüklenen bu ceza düzeninin ve şirketlere aktarılan paraların hesabını sormaya devam edeceğiz."

"BU FAHİŞ ÖDEMELERDEN DEVLETE HERHANGİ BİR GİRDİ SAĞLANMAKTA MIDIR"

Ödeme kanallarının kısıtlanması ve üzerine eklenen fahiş cezalar, kamu hizmeti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Nakit ödeme imkanı sunulmadığı için vatandaşlar kendi rızaları dışında fahiş para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tablo, toplumda işletici firmalara haksız kazanç sağlandığı algısını güçlendirmektedir. Bu fahiş ödemelerden devlete herhangi bir girdi sağlanmakta mıdır? Vatandaştan tahsil edilen bu cezalar, ilgili firmalara her yıl ödenen araç geçiş garantisi tutarlarından mahsup edilmekte midir?

Vatandaşın geçiş anında borcunu kapatmasını engelleyen bu sistem derhal gözden geçirilmelidir. Gişelerde nakit ödeme seçeneği veya kredi kartı gibi alternatif anlık ödeme yöntemleri zorunlu hale getirilmelidir. Devletin görevi, işletici firmalara ek gelir kapısı yaratmak değil, yurttaşının hizmete erişimini kolaylaştırmaktır."

"GİŞELERDE NAKİT ÖDEME İMKANININ KALDIRILMA GEREKÇESİ NEDİR"

İlgezdi, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"YİD modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde, son on yılda 'ihlalli geçiş' yapan araç sayısı kaçtır? Söz konusu otoyol özelleştirmeleri kapsamında, bugüne kadar tahsil edilen toplam ceza tutarı (asıl geçiş ücreti hariç, faiz ve katlamalı cezalar dahil olmak üzere) ne kadardır? İhlalli geçişler nedeniyle tahsil edilen bu ceza gelirlerinin ne kadarı işletici şirketlerin kasasına girmiştir? Bu ücretlerin devlete herhangi bir doğrudan girdisi bulunmakta mıdır? Vatandaşlardan tahsil edilen katlamalı ceza tutarları, ilgili işletici firmalara yapılan 'araç geçiş garantisi' ödemelerinden mahsup edilmekte midir? Gişelerde nakit ödeme imkanının kaldırılma gerekçesi nedir? İhlalli geçişlerin önüne geçmek amacıyla gişelerde tekrar nakit ödeme seçeneği sunulmasına veya kredi kartı gibi alternatif anlık ödeme yöntemlerinin zorunlu hale getirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Otoyol Ceza Sorgulaması - Son Dakika

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