CHP'den Otoyol Patlamasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi kapsamında yapılan dinamit patlamasının bölge halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Uraloğlu'na "Vatandaşın yoğun, ısrarlı ve haklı taleplerine karşın, güzergahın değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilmiştir" sorularını yöneltti.

Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde kayaları geçmek için dinamitle patlama gerçekleştirildi. Patlatılan dinamit nedeniyle, evine kaya parçaları fırlayan anne ve kızı yaralandı. Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evden içeri girdi. Bu sırada evde bulunan baba Gül'ün yanından geçen kaya parçası eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya isabet etti. Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak eve zarar verdi.

Patlamanın yaşandığı yerdeki vatandaşları ziyaret eden Karasu, vatandaşın can ve mal güvenliğinin de hiçe sayıldığını vurguladı ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, "Akılları fikirleri parada, başka hiçbir şey düşünmüyorlar" dedi. Bağlantı yolunun olduğu şantiye alanını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, vatandaşın can ve mal güvenliğinin nasıl sağlandığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

"Akılları fikirleri parada, başka bir şey düşünmüyorlar"

Yolun yapılmasına karşı olmadıklarını, bu yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşın "Çile yolu" adını verdiği güzergahın rahatlayacağını vurgulayan Karasu, "Ama ne yazık ki burada talihsizlik yaşanıyor. Bu projede güzergah tam üç kez değiştirildi. Kime göre, neye göre değiştirildi? Bağlantı yoluna otel yapmak isteyenlerin olduğu belirtiliyor. Acaba onun için mi değişiklik yapıldı? Yine yolu yapan firma için şartnamedeki araç geçiş garantileri ve kilometre ücretlerinin artırıldı, ihaleyi alan firmaya bu şekilde 600 milyon dolar ekstra kazanç sağlandı. Bütün bunlar yetmiyor gibi son olarak vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıldı. Bakanlık buna nasıl izin verir? Akılları fikirleri parada, başka hiçbir şey düşünmüyorlar" dedi.

"Vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilmiştir?"

Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Proje için kaç ev için acele kamulaştırma kararı çıkmış, kaç evin yıkılması kararı alınmış, kaç ev yıkılmıştır? Bağlantı yolunun mevcut güzergah yerine, farklı bir güzergahtan geçirerek mahalle sakinlerinin ev, bahçe ve seraları ile bölgedeki tarihi alanların koruması değerlendirilememiştir? Vatandaşın yoğun, ısrarlı ve haklı taleplerine karşın, güzergahın değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilmiştir?

Bağlantı yolunun olduğu bölgede yer alan herhangi bir hazine arazisi bir firmaya otel/konaklama tesisi, kongre merkezi vb. yapılmak üzere tahsis edilmiş midir? Söz konusu alanda otel ve "Deniz Tarafı Spor Alanı ve Kıyı Yapıları"na ilişkin herhangi bir proje, tesis yapılacak mıdır? Bu yapım için bakanlığınıza herhangi bir izin, başvuru, talep vb. iletilmiş midir? Bağlantı yolu, otel/konaklama tesisi vb. yapılacağı için mi, tarım arazileri ile yerleşim alanlarının bulunduğu güzergahtan geçirilmektedir?

Bakanlığınız dinamit patlatılması olayı ile ilgili soruşturma, denetim başlatmış mıdır? Başlattı ise sonucu, başlatmadı ise gerekçesi nedir? Olayın sorumlusu kim ya da kimlerdir? Söz konusu olayla ilgili iş yerinde sorumluları ve sahipleri hakkında soruşturma açılmış mıdır? Söz konusu şirkette en son ne zaman iş güvenliği denetimi yapılmıştır? Denetimin sonucu nedir?"