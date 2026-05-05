CHP'den Özkan Yalım İhracı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "2 Mayıs tarihinde olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz, Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir." dedi.

Emre, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın partideki durumuna ilişkin bilgi verdi.

CHP'nin ilk MYK Toplantısı'nda Yalım'ın oy birliğiyle disipline verilmesinin kararlaştırdığını belirten Emre, "2 Mayıs tarihinde olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz, Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir. Kıymetli yurttaşlarımız, şimdi şunun altını çizelim: Biz, CHP olarak bu ülkenin en köklü partisiyiz. En disiplinli partisiyiz. Dünyanın en eski üçüncü partisinin kurumsallığına zarar getirecek davranış içerisinde olan hiç kimse burada görevde bulunamaz." diye konuştu.

Emre, bu konuda da kara propaganda yürütüldüğünü öne sürerek, "Efendim, CHP neden disiplin işlemi uygulayamıyor?' dendi. Dediğim gibi ilk toplantıda karar verdik. Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü ve oy birliğiyle ihracına karar verdi." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik açılan davanın sürdüğünü dile getiren Emre, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde orada 15 tahliye işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 77 arkadaşımız tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Onların da bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz: İstediğiniz kadar inceleyin, istediğiniz kadar bakın, CHP'nin ufacık bir kusuru varsa gayet meşru bir şekilde açık delillerle yargılayın. İnsanlar da tatmin olsun. İBB davasının da basının önünde canlı bir şekilde yayımlanmasını istedik. Niye, çünkü iddiaların hepsi bomboş. Büyükçekmece Belediyesi, CHP'ye ait bir belediye ve buranın belediye başkanı Hasan Akgün de Türkiye'de 7 dönem üst üste mazbata alan tek belediye başkanı. İddianamesi yeni yayımlandı. Duruşma günü henüz belli değil. Hasan Akgün tutuklandı. Yerine Büyükçekmece Meclisi, Ahmet Şahin'i başkan vekili olarak seçti. Ahmet Şahin de tutuklandı, o da cezaevinde. Sudan sebeplerle içerdeler."

"Mazlum Filistin halkının yanında yer alıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Emre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını "haydutluk" olarak nitelendirdi.

Dünyada en mazlum ve haksızlığa uğrayan halkın Filistinliler olduğunu vurgulayan Emre, "Biz nasıl ki ülkemizde işçinin yanındayız, dünyada da mazlum Filistin halkının yanında yer alıyoruz. İsrail son birkaç senede dünyanın gözü önünde Gazze'de 100 bine yakın masum kadını ve çocuğu katletti, hastaneleri bombaladı. Orayı büyük bir abluka altına aldı." sözlerini sarf etti.

Emre, Küresel Sumud Filosu'nun 26 Nisan'da yola çıktığını aktararak, "Bu gemiye İsrail operasyon yaptı. Aralarında 20 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğu 21 tekneye saldırdı ve bu teknedekileri alıkoydu. Bakın, bu İsrail kara sularında olan bir şey değil. Uluslararası kara sularda meydana gelen bir olaydır. Bu haydutluktur." değerlendirmesinde bulundu.