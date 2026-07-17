CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Tütün Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Tütün Eleştirisi

17.07.2026 12:28
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CHP'li Erbay, tütün bağımlılığına yönelik tedavi yerine koruyucu politikaların uygulanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri"ni hizmete açmasına tepki göstererek, "Sağlık Bakanlığı'nın asli görevi, çocuklar ve gençler bağımlı olduktan sonra tedavi sunmak değil, onların sigaraya ve nikotin bağımlılığına hiç başlamamasını sağlayacak koruyucu sağlık politikalarını etkili biçimde uygulamaktır" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik "Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri"ni hizmete açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erbay, "Ergenlere yönelik sigara bırakma polikliniklerinin açılması, bağımlı hale gelen çocuklar için gerekli bir sağlık hizmetidir. Ancak bunun bir başarı olarak sunulması, asıl sorunun üzerini örtmeye yetmez. Sağlık Bakanlığı'nın asli görevi, çocuklar ve gençler bağımlı olduktan sonra tedavi sunmak değil, onların sigaraya ve nikotin bağımlılığına hiç başlamamasını sağlayacak koruyucu sağlık politikalarını etkili biçimde uygulamaktır" değerlendirmesini yaparak, şu soruları yöneltti:

"Çocuklar, tütün ve elektronik sigara ürünlerine hala bu kadar kolay nasıl ulaşabiliyor? Okul çevrelerinde satış ve kullanım denetimleri neden yeterince caydırıcı değil? Sosyal medyada gençleri hedef alan özendirici içeriklere karşı neden etkili bir mücadele yürütülemiyor? Tütün endüstrisinin gençleri hedef alan dolaylı pazarlama yöntemleri neden hala etkisini sürdürüyor? Koruyucu sağlık hizmetleri neden çocukları bağımlılıktan koruyacak ölçüde sonuç üretemiyor?"

"SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİYLE ÖVÜNECEĞİNE KORUYAMAMANIN HESABINI VERMELİDİR"

"Bir ülkede çocuklar için sigara bırakma polikliniklerine ihtiyaç duyulması, övünülecek bir tablo değil; koruyucu sağlık politikalarının alarm verdiğinin göstergesidir" eleştirisinde bulunan Erbay, şöyle devam etti:"

"Sigaraya başlamayı engelleyemeyen bir yönetim anlayışının, sigarayı bıraktırmayı başarı diye sunması inandırıcı değildir. Çünkü koruyucu sağlık hizmetlerinde başarı, açılan poliklinik sayısıyla değil, sigaraya başlamayan çocukların sayısıyla ölçülür. Çocuklar bağımlı olduktan sonra tedavi sunmak elbette devletin görevidir. Ancak devlet, önce çocuklarını bağımlılıktan koruyamadığı gerçeğiyle yüzleşmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklikler giderilmeden açılan her yeni sigara bırakma polikliniği, aynı zamanda önlenememiş bir bağımlılığın ve ihmal edilmiş bir koruma politikasının sessiz itirafıdır. Sağlık Bakanlığı tedaviyle övüneceğine koruyamamanın hesabını vermelidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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