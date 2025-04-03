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CHP'den Saldırıya Sert Tepki

CHP Karadeniz İl Başkanları, Trabzon'daki standa yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

03.04.2025 22:21
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(ANKARA)-CHP Karadeniz İl Başkanları Trabzon'daki CHP standına yapılan saldırıyı kınadıklarını ve CHP Trabzon İl Örgütünün yanında olduklarını açıkladı.

Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talepli imza kampanyası için kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi. CHP Karadeniz İl Başkanları yazılı bir açıklamayla saldırıya tepki gösterdi. 21 İl başkanının ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çirkin saldırı, yalnızca bir standa değil, halkın iradesine, birlik ve beraberliğimize yapılmış bir saldırıdı

"Trabzon İl Başkanlığımız tarafından düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim imza standına yapılan alçakça saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu çirkin saldırı, yalnızca bir standa değil, halkın iradesine, birlik ve beraberliğimize yapılmış bir saldırıdır. Karadeniz İl Başkanları olarak, Trabzon İl Örgütümüzün yanındayız. Bugün, omuz omuza ve yürek yüreğe, tüm kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı dimdik ayakta duracağız. Her türlü saldırıyı püskürtecek güce ve iradeye sahibiz. Hiçbir saldırı, bizleri inandığımız yoldan döndüremeyecek; birlik ve dayanışma ruhumuzu asla zayıflatamayacaktır.

"Bu toprakların insanları, haksızlığa boyun eğmeyen, adaleti ve demokrasiyi savunan yürekli insanlardır"

Bu toprakların insanları, haksızlığa boyun eğmeyen, adaleti ve demokrasiyi savunan yürekli insanlardır. Hiç kimse halkın iradesine gölge düşüremez! Bizler, Trabzon İl Örgütümüzle birlikte her koşulda dayanışma içinde olacak, halkın sesi ve umudu olmaya devam edeceğiz. Karadeniz Bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak, barışın, kardeşliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonlara karşı ortak tepkimizi koyacağız. Kimse bizi teslim alamaz. Kimse de bizim sağduyumuzu sınamaya kalkmasın."

Kaynak: ANKA

Karadeniz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika

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