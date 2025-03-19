(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Milim geri adım atmayacağız! Halka hesap vereceksiniz. Derhal seçim" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması, halk iradesine vuralan son darbedir. Milim geri adım atmayacağız! Halka hesap vereceksiniz. Derhal seçim" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Seçim Çağrısı: 'Milim Geri Adım Atmayacağız!' - Son Dakika
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