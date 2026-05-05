CHP'den Sel Felaketine Tepki

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte yaşanan sel felaketinin ardından Şahinbey'de zarar gören bazı esnafın hesaplarına haciz konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Acar, "Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar. Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte 3 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Acar, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, 3 gün önce Gazi şehrimizde büyük bir afet yaşandı. Bu afetin hem şehir merkezinde hem de kırsaldaki mahalle ve köylerimizde ciddi sonuçları ortaya çıktı. Dün milletvekillerimiz ve tüm örgütümüzle birlikte afetin yaşandığı tarım bölgesini ziyaret ettik. Orada içler acısı bir durumla karşılaştık."

Bugün ise Şahinbey ilçemizde, bu afetten dolayı dükkanları sel suyu almış esnaflarımızı ziyaret ettik. Ancak orada öyle bir tabloyla karşılaştık ki bu, tam anlamıyla bir vicdan tutulmasıdır. Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar.

Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Kendinize gelin. Burası Gaziantep."