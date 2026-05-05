CHP'den Sel Felaketine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Sel Felaketine Tepki

05.05.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep İl Başkanı Acar, sel sonrası esnafa haciz konmasını eleştirerek afet ilanını istedi.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte yaşanan sel felaketinin ardından Şahinbey'de zarar gören bazı esnafın hesaplarına haciz konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Acar, "Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar. Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte 3 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Acar, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, 3 gün önce Gazi şehrimizde büyük bir afet yaşandı. Bu afetin hem şehir merkezinde hem de kırsaldaki mahalle ve köylerimizde ciddi sonuçları ortaya çıktı. Dün milletvekillerimiz ve tüm örgütümüzle birlikte afetin yaşandığı tarım bölgesini ziyaret ettik. Orada içler acısı bir durumla karşılaştık."

Bugün ise Şahinbey ilçemizde, bu afetten dolayı dükkanları sel suyu almış esnaflarımızı ziyaret ettik. Ancak orada öyle bir tabloyla karşılaştık ki bu, tam anlamıyla bir vicdan tutulmasıdır. Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar.

Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Kendinize gelin. Burası Gaziantep."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Sel Felaketine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:17:16. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Sel Felaketine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.