Ulaş Karasu: "İktidarımızda Örgütlenme Özgürlüğünün Önündeki Tüm Engelleri Kaldıracağız"

19.01.2026 12:03  Güncelleme: 13:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de sendikalaşma oranının düşük olduğunu belirterek, iktidarlarının işçilerin örgütlenme özgürlüğünü sağlamak için tüm engelleri kaldıracağını açıkladı. Karasu, emeğin güvencesiz bırakılmasını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "İktidarımızda örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Toplu ve bireysel iş hukukunu emek lehine yeniden kuracağız. Aynı işkolunda çalışan tüm işçilerin toplu sözleşmeden yararlanabildiği adil bir çalışma hayatı inşa edeceğiz. Bu ülkenin emeği sahipsiz değildir. Bu ülkenin işçisi güvencesizliğe mahküm edilemez. AKP iktidarının yarattığı bu utanç tablosuna karşı emeğin onurunu, örgütlü gücünü ve güvenceli geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikalarından ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı sendikalaşma verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kayıtlı işçi çalışmasına rağmen sendikalı işçi sayısının yalnızca 2,4 milyon civarında olduğunu belirten Karasu, "Çalışanların sadece yüzde 14,4'ü sendikalı. Kayıt dışılık da hesaba katıldığında bu oran yüzde 12'ye düşüyor. Bu, emeğin bilinçli biçimde örgütsüz bırakıldığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Sendikalı işçilerin büyük bölümünün kamuda ve belediyelerde çalıştığına dikkat çeken Karasu, "Kamuda örgütlülük yüzde 75'i aşarken özel sektörde sendikalaşma oranı yüzde 7'ye kadar düşmüştür. Milyonlarca işçi patronların insafına terk edilmiştir. İş güvencesi zayıf, toplu sözleşme fiilen yok, örgütlenme ise sistematik baskı altındadır" dedi.

Bu tablonun tesadüf olmadığını vurgulayan Karasu, "İşkolu barajları, kilitlenen yetki süreçleri, sendikal nedenle işten çıkarmaların cezasız bırakılması ve yargının caydırıcılığını yitirmesi, AKP'nin yıllardır uyguladığı bilinçli bir sendikasızlaştırma politikasının sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, çalışma hayatını tozpembenin de ötesinde bir tabloyla anlatmakta"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın tabloyu "tozpembe" göstermeye çalıştığını söyleyen Karasu, "Bakanlığın kendi yayımladığı veriler, iktidarın anlattığı masalı çürütmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında sendikalı olmak istediği için işten atılan, baskı gören binlerce işçi vardır" dedi. Karasu, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında, sendikalı olmak istediği için işten çıkarılan, örgütlenmeye çalıştığı için baskı gören, hak aradığı için yalnız bırakılan binlerce işçi vardır. Buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, her açıklamasında çalışma hayatını tozpembenin de ötesinde bir tabloyla anlatmakta, emeğin yaşadığı gerçekliği inkar etmektedir. Oysa bakanlığın kendi yayımladığı veriler, bu anlatının gerçekle bağını kopardığını açıkça göstermektedir" dedi.

"İki dudak arasına sıkıştırılmış bir çalışma hayatı dayatılmaktadır"

Metal sektöründe yürüyen toplu sözleşme süreçlerine dikkat çeken Karasu, "Sendikal örgütlülüğün olduğu alanlarda ücretler ve çalışma koşulları daha ileri bir noktadadır. Eğer bu haklar metal iş kolunda da olmasaydı tablo çok daha ağır olurdu. Bugün iki dudak arasına sıkıştırılmış bir çalışma hayatı dayatılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İktidarımızda örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız"

CHP olarak güvencesiz düzeni reddettiklerini belirten Karasu, açıklamasında CHP'nin vaatlerini şöyle sıraladı:

"İktidarımızda örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Toplu ve bireysel iş hukukunu emek lehine yeniden kuracağız. Aynı işkolunda çalışan tüm işçilerin toplu sözleşmeden yararlanabildiği adil bir çalışma hayatı inşa edeceğiz. Bu ülkenin emeği sahipsiz değildir. Bu ülkenin işçisi güvencesizliğe mahküm edilemez. AKP iktidarının yarattığı bu utanç tablosuna karşı, emeğin onurunu, örgütlü gücünü ve güvenceli geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

