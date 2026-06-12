CHP Sözcüsü Sarı: "Silivri Belediyemize Yönelik Yürütülen Soruşturma ve Gözaltı Sürecini Yakından Takip Ediyoruz" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı: "Silivri Belediyemize Yönelik Yürütülen Soruşturma ve Gözaltı Sürecini Yakından Takip Ediyoruz"

12.06.2026 09:40  Güncelleme: 10:30
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin şeffaf ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini takip edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz. Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir. Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Müslim Sarı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Sarı: 'Silivri Belediyemize Yönelik Yürütülen Soruşturma ve Gözaltı Sürecini Yakından Takip Ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif G. Elif G.:
    bu tür gelişmeler ekonomik belirsizliği artırıyor maalesef yerel yönetim konularının çabuk çözülmesi hem hukuki hem de ekonomik açıdan önemli hukuk kuralları çerçevesinde adil bir şekilde sonuçlandırılması beklentisindeyiz 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ersagun Beçene Mustafa Ersagun Beçene:
    17 kişi birden gözaltına alınmış ha komşuya bak oraya böyle bir şey olsa tartışma aylar sürer ama neyse. şeffaflık filan güzel söz tabii 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kalayci Ahmet Kalayci:
    bu kadar basit değil ya! arkada başka şeyler var kesin ama medya hep yüzeysel anlatıyo! 0 0 Yanıtla
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