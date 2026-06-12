CHP Sözcüsü Sarı: "Silivri Belediyemize Yönelik Yürütülen Soruşturma ve Gözaltı Sürecini Yakından Takip Ediyoruz"

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz. Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir. Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."