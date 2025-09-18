CHP'den Sivas'ta İletişim Sorunlarına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Sivas ve 16 ilçesi için yurttaşların yaşadığı cep telefonu ve internet mağduriyetlerine ilişkin ayrı ayrı verdiği soru önergelerine yanıt vermediğini belirterek "İletişim hakkı bir lüks değil, anayasal bir haktır. Devlet, vatandaşa kör ve sağır olamaz. İktidar, milyarlarca liralık ihaleleri beşli çeteye dağıtmayı biliyor ama Sivas'ın köyüne baz istasyonu kurmayı başaramıyor" dedi.

Karasu, Sivas'ta cep telefonu ve internetin çekmediği köylerdeki iletişim ve altyapı sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak, Merkez ve 16 ilçe için geçen haziran ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ayrı ayrı soru önergesi vermiş, iletişim altyapısının yetersizliği nedeniyle halkın eğitimden acil sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ciddi mağduriyet yaşadığını belirtmişti.

"Sinyal çekmeyen yerde sağlık da yok, eğitim de yok, üretim de yok!"

Bakan Uraloğlu'nun soru önergelerine yanıt vermediğini belirten Karasu, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye'de milyonlarca vatandaşımız internet ve mobil iletişim altyapısından mahrum yaşıyor. Ne yazık ki bu sorun, Sivas gibi merkezi coğrafyada bulunan şehrimizde, özellikle köylerimizde çok derin biçimde hissediliyor. Bu vahim tabloyu defalarca Meclis'e taşıdım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na tüm ilçelerimiz için tespit ettiğim, vatandaşlarımızdan gelen sorunları içeren soru önergesi sundum. Ama bakanlık cevap vermedi. Sorunu da vatandaşı da görmezden geldi! Oysa iletişim hakkı bir lüks değil, anayasal bir haktır! Devlet, vatandaşa kör ve sağır olamaz. Sinyal çekmeyen yerde sağlık da yok, eğitim de yok, üretim de yok! AKP iktidarı, milyarlarca liralık ihaleleri beşli çetelere dağıtmayı biliyor ama Sivas'ın köylerine baz istasyonu kurmayı hala başaramıyor. Bu, yönetememenin, halktan kopmanın en net göstergesidir."

Halkın dertlerinin iktidarın hiç umurunda olmadığını kaydeden Karasu, "Bakan, çıkıp 'uçakta artık su ikram ediyoruz' diyerek bunu bir müjde olarak açıklıyor. Sayın Bakan, halkın susadığı şey sadece bir bardak su değil; adalet, iletişim, eşit hizmet! Siz vatandaşın telefonuna sinyal gönderememişsiniz, hala reklam peşindesiniz!" ifadelerini kaydetti.

"Peki adama sormazlar mı; 3G'nin bile olmadığı köye 5G ne işe yarar?"

Önümüzdeki ay yapılması beklenen 5G ihalesini de hatırlatan Karasu, "Peki adama sormazlar mı; 3G'nin bile olmadığı köye 5G ne işe yarar? Sinyal çekmeyen vatandaş, 5G faturasını mı ödeyecek? Yani hem iletişim hizmeti alamayan vatandaşa hem çekmeyen hattın, hem de yapılmayan altyapının faturası kesiliyor. Alınan her kuruş; vatandaşa hizmet olarak dönmüyor, şirketlerin kar hanesine yazılıyor. İktidarımızda tüm yurttaşlarımız GSM ve mobil hizmetlere eşit biçimde ulaşacak. Kırsal bölgeler, unutulan değil öncelenen yerler olacak. Sivas'ın gür sesi Meclis'te de sahada da yankılanmaya devam edecek. Çünkü biz, tüm saldırılara göğüs geriyor, sadece konuşmuyor, çözümler de üretiyoruz!" dedi.