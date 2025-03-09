CHP'den Suriye'deki Saldırılara Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin olarak, "İktidar, 2011 yılından bu yana güttüğü tarafgir dış politikasından vazgeçip iyi ilişkiler içerisinde olduğunu iddia ettiği Şam yönetimiyle diyalog kurmalı, bu katliama sessiz kalınmamalıdır. Susmak bu katliama ortak olmaktır, bu katliama destek vermektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2011'den bu yana kanlı bir savaşın pençesinden kurtulamayan Suriye, bir kez daha ciddi bir kargaşa ve çatışmanın ortasında kalmıştır. Suriye Lazkiye'de ve Tartus'ta sosyal medyaya düşen vahşet görüntüleri, Alevi mezhebinin mensuplarına yönelik aşağılama görüntüleri 'ben insanım' diyen herkesin yüreğini sızlatmaktadır.

Suriye'de yaşananlar açıkça insanlığa karşı bir suçtur ve uluslararası hukukun ihlalidir. Çatışmaların derinleşmemesi, bir soykırıma dönüşmemesi için iktidar, 2011 yılından bu yana güttüğü tarafgir dış politikasından vazgeçip iyi ilişkiler içerisinde olduğunu iddia ettiği Şam yönetimiyle diyalog kurmalı, bu katliama sessiz kalınmamalıdır. Susmak bu katliama ortak olmaktır, bu katliama destek vermektir. Suriye'de yaşayan milyonlarca Alevi, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de yaşayan komşularımızın akrabaları, aralarında kan bağı var, soy bağı vardır. Ancak iktidara yakın bir yayın organında dün çıkan bir köşe yazısında, bırakın desteği, Aleviler terörist olarak nitelendirilmekte ve Alevilere söylemekten imtina ettiğim cümlelerle ağır bir şekilde hakaret edilmektedir. Bir kendini bilmez çıkıp hakaret etmekte, toplumsal barışın dinamitini ateşlemeye çalışmakta, hiçbir iktidar mensubu da çıkıp bu hakaretler karşısında ağzını açmamaktadır. Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de 'gerilim' ve 'kışkırtma' gibi ifadelerle bu vahşete yaklaşması endişe vericidir. Mezhebi, ırkı, dili, dini ne olursa olsun bir insanın katledilmesi insanlık suçudur. Türkiye ve uluslararası toplum bu insanlık suçuna karşı harekete geçmeli, hukuki ve insani sorumluluğunu yerine getirmelidir."