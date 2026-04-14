CHP'den Süt Üretimi Uyarısı
CHP’den Süt Üretimi Uyarısı

14.04.2026 12:55
Erhan Adem, düşük alım fiyatları ve yüksek yem maliyetleri nedeniyle süt üretiminin düştüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iktidar, kendi üreticisini yüksek yem maliyetleri ve düşük alım fiyatları arasında mengeneye almış, Türk hayvancılığını bilerek ve isteyerek ithalat lobilerinin eline bırakmıştır. Azalan sadece süt değildir; azalan bu ülkenin bereketidir, çocuklarımızın kemik gelişimidir, halkın mutfağındaki son kaledir" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 dönemi kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜİK verilerinin yalnızca bir istatistik olmadığını, iktidarın tarımdaki iflasının itirafı olduğunu söyleyen Adem, "Ticari işletmelerde toplanan süt miktarının azalması demek; sadece süt kaybı değil, ahırların boşalması, sağmal ineklerin borç yüzünden kesime gitmesi, köylünün toprağına küsmesi demektir. Bu iktidar, kendi üreticisini yüksek yem maliyetleri ve düşük alım fiyatları arasında mengeneye almış, Türk hayvancılığını bilerek ve isteyerek ithalat lobilerinin eline bırakmıştır. Azalan sadece süt değildir; azalan bu ülkenin bereketidir, çocuklarımızın kemik gelişimidir, halkın mutfağındaki son kaledir" diye konuştu.

Rakamların Türkiye'de hayvancılık ve çiftçiliğin geldiği durumu gösterdiğini belirten Adem, "Yem fiyatı üç katına çıkarken, sütün fiyatını baskılayıp üreticiyi perişan edenler, bugün sütün neden azaldığını soramazlar. Bu tablonun tek bir sorumlusu vardır, o da saraydan çiftçinin feryadını duymayanlardır" ifadelerini kullandı.

"Onlar ithalat lobilerinin çıkarını, biz ise Türk köylüsünün emeğini savunuyoruz"

Süt üretiminin azalmasının asıl nedeninin süt tozu ve tereyağı ithalatı olduğunu savunan Adem, şunları kaydetti:

"Bizim meralarımızda hayvan kalmamış, köylümüz sütünü yere döküyor; beyefendiler dışarıdan gemi doldurup getirmenin derdinde. Bu bir tercih meselesidir. Onlar ithalat lobilerinin çıkarını, biz ise Türk köylüsünün emeğini savunuyoruz. Kendi hayvancılığını bitirip elin çiftçisini ihya etmek, bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür."

Süt azalırsa peynir ateş pahası olur, süt azalırsa yoğurt lüks olur. Bugün önlem alınmazsa, yarın bu halk evine bir kilo kıyma götüremediği gibi bir bardak süt de götüremeyecek. İktidara sesleniyorum: İthalat sevdasından vazgeçin, üreticinin borcunu faizsiz erteleyin ve yem desteğini doğrudan süt başına değil, hayvan başına verin. Aksi halde bu ülke gıda krizinin karanlığında önünü dahi göremeyecektir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP’den Süt Üretimi Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP’den Süt Üretimi Uyarısı - Son Dakika
