Gül Çiftci'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki:  Bolu'nun İradesinden Elinizi Çekin
Gül Çiftci'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki:  Bolu'nun İradesinden Elinizi Çekin

03.03.2026 01:02  Güncelleme: 05:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki göstererek, yargının siyasete alet edildiğini savundu ve Özcan'ın haklılığına inandıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı her geçen gün milletin vicdanını geri dönülemez biçimde yaralamaya devam ediyor. Üç dönem milletvekilliği yapan, iki dönem Bolu'da açık ara farkla kazanan belediye başkanımız Tanju Özcan iftira ve algıyla tutuklanıyor. Ortada somut bir iddia yok. Ortada delil yok. Buna rağmen seçilmiş bir belediye başkanı, siyasi bir senaryonun parçası haline getiriliyor ve Bolu halkının iradesi yok sayılıyor. Biz, Tanju başkanımızın ve belediye yöneticilerimizin haklılığına sonuna kadar inanıyoruz. Bolu'nun iradesinden elinizi çekin." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tanju Özcan, Güncel, Bolu, Son Dakika

