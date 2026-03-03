Gökhan Günaydın'dan Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Yargıyı Araçsallaştıranlar Değil İnsanlık Onuru Kazanacak

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç harfli marketlerle iki yıl önce yapılan toplantı ile başlayan ve 500'den fazla öğrenciye burs vermekle sonuçlanan uygulamaları, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanmasına vesile sayanlar, en azından, benzer uygulamaları şakır şakır yapan iktidar blokunun belediyelerine körlükleri nedeniyle, kamu vicdanı karşısında, ne bugün ne de yarın meşruiyet bulamayacaklardır. Kreş açmaya, yurt yapmaya, burs vermeye, vatandaşın yanında durmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda görülecektir ki, yargıyı araçsallaştıranlar değil insanlık onuru kazanacak, dayanışma kazanacaktır. Hiçbir arkadaşımız yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
