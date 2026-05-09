CHP'den Tarım Kredi'ye Raportaj Çağrısı

09.05.2026 16:07
Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin raporlarını paylaşmamasını eleştirerek şeffaflık istedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, son iki yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından faaliyet raporlarının kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, geçmiş yıllara ait raporların da kurumun internet sitesinden kaldırıldığını ileri sürdü. Adem, "Çiftçinin emeğini ve alın terini ilgilendiren hiçbir bilgi kamuoyundan gizlenemez" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı faaliyet raporlarının son iki yıldır kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son iki yıldır, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan faaliyet raporlarının kamuoyuyla paylaşılmadığı görülmektedir. Daha da dikkati çekici olan ise geçmiş yıllara ait faaliyet raporlarının da kurumun internet sitesinden kaldırılmış olmasıdır. Edindiğimiz bilgilere göre, söz konusu raporlara kurum çalışanlarının dahi kurum içi sistemler üzerinden erişimi engellenmiştir."

Oysa faaliyet raporları; bir kurumun mali yapısını, hizmet anlayışını ve asli görevlerini ortaya koyan en temel kamu belgeleridir. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri açısından bu raporlar; çiftçiden ne kadar ürün alındığını, üreticiye ne kadar kredi kullandırıldığını, kooperatiflerin ve bölge birliklerinin mali durumunu, yani çiftçinin kuruma olan güvenini doğrudan ilgilendiren verileri içermektedir.

"KURUMUN ŞEFFAFLIKTAN UZAK HAREKET ETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Bugün gelinen noktada faaliyet raporlarının gizlenmesi, kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Eğer her şey yolundaysa, çiftçinin lehine güçlü bir tablo varsa, bu raporlar neden açıklanmamaktadır? Neden geçmiş yıllara ait veriler dahi erişime kapatılmıştır? Tarım Kredi yönetimi, iştirak şirketleri üzerinden elde edilen konsolide kar rakamlarını öne çıkararak başarılı bir tablo çizmeye çalışmaktadır. Ancak Tarım Kredi Kooperatiflerinin asli görevi; şirket karlılığı değil, çiftçinin desteklenmesi, üretimin güçlendirilmesi ve üreticinin uygun şartlarda finansmana erişiminin sağlanmasıdır.

Çiftçinin maliyet yükü altında ezildiği, üretimden uzaklaştığı, borç yükünün arttığı bir dönemde faaliyet raporlarının gizlenmesi, kurumun asli faaliyetlerinde işlerin iyi gitmediğine dair endişeleri artırmaktadır. Kamu kaynaklarını kullanan ve milyonlarca çiftçiyi doğrudan ilgilendiren bir kurumun şeffaflıktan uzak hareket etmesi kabul edilemez. Buradan açık çağrımızdır; Tarım Kredi Kooperatifleri yönetimi, faaliyet raporlarını derhal kamuoyuyla paylaşmalı; çiftçinin, üreticinin ve çalışanların bilgi alma hakkına saygı göstermelidir. Kamu kurumları kişilere değil millete aittir. Çiftçinin emeğini ve alın terini ilgilendiren hiçbir bilgi kamuoyundan gizlenemez."

Kaynak: ANKA

