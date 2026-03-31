Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Tarım ve Orman Düzenlemesine Tepki

31.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, yeni yasa teklifinin doğayı ticarileştirdiğini ve köylüleri mağdur edeceğini belirtti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Meclis'in ilgili komisyonunda Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildiğini belirterek, "Teklifte doğayı ticarileştirme, ormanları piyasa aktörlerine açma, tarım alanlarını şirketleşmeye yönlendirme ve köylüyü kendi toprağında üretici olmaktan çıkarıp sözleşmeli işçiye dönüştürme düzenlemeleri yer almaktadır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teklifin doğa, tarım ve kırsal yaşam açısından "ciddi riskler" barındırdığını öne süren Gürer, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülerek Cumhur İttifakı'nın oylarıyla geçti ve TBMM'de önümüzdeki günlerde görüşülecek. Muhtemel ki Genel Kurul görüşmelerinde de önergelerimiz dikkate alınmayarak kanun teklifi kanunlaşacaktır. Bu teklif Türkiye'nin doğal varlıklarının yönetim anlayışını, tarım politikalarını, ormanların korunma biçimini ve kırsal yaşamın geleceğine yönelik önemli ve tehlikeli değişiklikler içermektedir" diye konuştu.

"Teklif, ağacın gölgesini değil, gölgesinin kaç para edeceğini hesaplayan zihniyetin ürünüdür"

AK Parti'nin yasa yapmada izlediği "torba kanun teklifi" yöntemini eleştiren Gürer, reform adı altında sunulan düzenlemelerin halkın sorunlarına çözüm getirmediğini belirtti. Gürer, şunları kaydetti:

"Teklifte doğayı ticarileştirme, ormanları piyasa aktörlerine açma, tarım alanlarını şirketleşmeye yönlendirme ve köylüyü kendi toprağında üretici olmaktan çıkarıp sözleşmeli işçiye dönüştürme düzenlemeleri yer almaktadır. Bu düzenleme kamuya ait doğal kaynakların ekonomik rant alanına dönüştürülmesine zemin hazırlamaktadır. Ormanlar yalnızca ekonomik kaynak değildir, suyun, havanın, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin güvencesidir. Anayasa, ormanların korunmasını devletin temel görevlerinden biri olarak tanımlarken, bu teklif ormanları ekonomik faaliyet alanına dönüştürebilecek kapılar aralamaktadır. Bu teklif, ağacın gölgesini değil, gölgesinin kaç para edeceğini hesaplayan bir zihniyetin ürünüdür."

Teklifin hazırlanma sürecinde ilgili oda, dernek, sendika ve birliklerin görüşünün alınmadığını, ısrarla istemelerine rağmen etki analizi raporunun  milletvekillerine dağıtılmadığını söyleyen Gürer, "Ormanları doğrudan ticarileştiren karbon yutak alanları önemli bir değişikliğe yol açmaktadır. İlk bakışta çevreyi koruma amacı taşıyormuş gibi sunulan bu düzenleme, gerçekte ormanların ticari bir değere dönüştürülmesine yol açmaktadır. Çevreyi kirleten şirketlere karbon yutak ormanı kurmaları yönünde bir uygulama gibi görünse de özünde ormanların, kirleten şirketlere para karşılığı verilmesi sağlanmaktadır. Ormanların karbon ticareti kapsamında özel şirketlere tahsis edilmesi, orman alanlarının ticari faaliyetlere açılması ve ormanların ekonomik değer üzerinden değerlendirilmesi ile ormanların canına okunacak düzenlemelere gidilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, teklifteki yaban hayvanlarına yönelik düzenlemeleri de eleştirerek, "Korunan türler dışında kalan bazı hayvanların zararlı sayılarak öldürülmesine yol açılmaktadır. Doğanın dengesi açısından bu düzenleme ciddi sorunlara yol açabilir. Bu teklif yalnızca bugünü değil geleceğimizi de etkileyecek düzenlemeler içermektedir. Doğayı koruyan, üreticiyi destekleyen ve kamu yararını önceleyen bir düzenlemeye ihtiyaç vardır" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:38:08. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.