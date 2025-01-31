CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesi kararına tepki gösterdi. Emir, "Ergenekon Balyoz kumpaslarından ders almayıp ihraç kararı verenler ve o kararı aldıranlar bilsinler ki; sizin FETÖ zihniyetinize kurban verecek bir evladımız daha yok ve sizler yargı önünde hesap verirken evlatlarımızı TSK'ya alkışlarla, göğsümüzü kabartarak geri alacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin yetiştirdiği onurlu, şerefli teğmenleri, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz dediler diye, ülkemizi korumaya yemin ettiler diye, o yeminden korkup; Ergenekon Balyoz kumpaslarından ders almayıp ihraç kararı verenler ve o kararı aldıranlar bilsinler ki; sizin FETÖ zihniyetinize kurban verecek bir evladımız daha yok ve sizler yargı önünde hesap verirken evlatlarımızı TSK'ya alkışlarla, göğsümüzü kabartarak geri alacağız"