CHP'den Telif Hakları İçin Önemli Açıklama

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 61'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinema eseri sahiplerine telif ödemesi kararını değerlendirerek, "CHP olarak, yerelden ulusala her sektörde emeğin karşılığını alması için tüm adımları atacağımızı vurguluyoruz. Kültür ve sanat alanında yaşanan hak ihlallerine son vererek, telif sisteminin gelişmesinin önündeki engelleri kaldıracağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 61'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinema eseri sahiplerine telif ödemesi kararını değerlendirdi. Atalar'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

" Türkiye'de mevcut yasal düzenlemeler ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince, edebiyat, müzik, sinema ve güzel sanatlar alanlarında üretim yapan eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri, hem bireysel olarak hem de toplu olarak telif haklarını takip etme hakkına sahiptir. Ancak, hukuki açıdan telif haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yasa metinlerinde yer alsa da, uygulamada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kültür-sanat alanında emek veren sanatçılarımız ve eser sahiplerimiz, emeklerinin karşılığını alamamakta ve asgari yaşam standartları altında mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır.

Mevcut iktidar, kültür ve sanatta yasalar ile kendine yüklenen görevleri yerine getirmemekte, telif hakları düzenlemelerinin uygulamaya yansıması için gerekli adımları atmamakta ve sorumluluk almamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu duruma seyirci kalmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarihi adımı, sinema emekçilerimizin yıllardır süregelen hak ihlallerine karşı mücadelesinde önemli bir umut ışığı yaratmıştır."

Bu adımın, kamusal alanlarda sinema eserlerini gösterime sunan tüm işletmelere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da sinema emekçilerinin mağduriyetlerini ve hak kayıplarını önlemek için acilen gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti. Atalar, "CHP olarak, yerelden ulusala her sektörde emeğin karşılığını alması için tüm adımları atacağımızı vurguluyoruz. Kültür ve sanat alanında yaşanan hak ihlallerine son vererek, telif sisteminin gelişmesinin önündeki engelleri kaldıracağız" dedi.