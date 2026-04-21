CHP'den TMSF'ye Telekom Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tele1'in kayyumdan önceki Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ adına TELE1'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle satışa çıkarılmasına ilişkin, "Silivri'de tutuklu bulunan Merdan Yanardağ daha tek bir duruşmaya çıkmadan, TMSF yok pahasına TELE1'i satışa çıkardı. Yargı kararı olmaksızın kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Bunun adı çökmedir" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkede can ve mal güvenliği konusunda geldiğimiz nokta açısından ibret verici. Merdan Yanardağ, casusluk bahanesiyle gözaltındayken TELE1'e el konuldu. Silivri'de tutuklu bulunan Merdan Yanardağ daha tek bir duruşmaya çıkmadan, TMSF yok pahasına TELE1'i satışa çıkardı. Yargı kararı olmaksızın kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Bunun adı çökmedir. Sırf yayın çizgisini beğenmedikleri için, muhalif bir ses istemedikleri için kanala çöktüler."