CHP'den TRT'ye Pankart Sorusu

11.03.2026 13:46
Uğur Bayraktutan, Galatasaray-Liverpool maçındaki pankartın TRT'de yayınlanmamasını TBMM'ye taşıdı.

(TBMM) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TRT'nin Galatarasay- Liverpool maçı yayınında tribünde açılan "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartının ekrana yansıtılmadığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a " Kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı yönündeki eleştiriler karşısında TRT yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TRT'nin yayınladığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Galatasaray – Liverpool FC karşılaşmasında tribünlerde açılan "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartın ekrana yansıtılmadığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

10 Mart 2026 tarihinde oynanan karşılaşmada Liverpool taraftarlarının tribünlerde Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı bir pankart açtığını ifade eden Bayraktutan, pankartın barış ve dostluk mesajı taşımasına rağmen TRT yayınında yer almadığına yönelik iddiaların kamuoyunda tartışma yarattığını kaydetti.

Bayraktutan, kamu yayıncısı niteliğindeki TRT'nin söz konusu görüntüleri ekrana yansıtmamasının "sansür" iddialarına neden olduğunu belirterek, TRT'nin yayın politikalarına ilişkin soru işaretlerinin yeniden gündeme geldiğini ifade etti.

Bayraktutan, CUmhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartın TRT yayınlarında yer almamasının nedeni nedir? Bu durum yayın politikası kapsamında alınmış bilinçli bir karar mıdır?"

TRT yayın yönetimi veya sorumlu editörler tarafından söz konusu pankartın ekrana verilmemesi yönünde bir talimat verilmiş midir? Verildiyse kim tarafından verilmiştir? Söz konusu yayın tercihi hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı yönündeki eleştiriler karşısında TRT yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

