CHP'den TRT'ye Yarı Maraton Tepkisi - Son Dakika
CHP'den TRT'ye Yarı Maraton Tepkisi

19.04.2026 12:13
Burhanettin Bulut, TRT'nin İstanbul Yarı Maratonu'nu yayınlamamasını eleştirerek tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT'nin Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu yayınlamamasını eleştirerek, "Herkesin vergileriyle yayın yapan, kamu yayıncısı olması gerekirken iktidarın borazanlığına soyunan TRT'yi kamuoyunun ve sporseverlerin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Spor İstanbul'un düzenlediği, dünyanın en iyi yarı maraton yarışları arasında gösterilen, sadece beş yıl önce dünya rekorunun kırıldığı Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu 'yayın akışımız dolu' bahanesiyle yayınlamayan TRT, belgesel yayınlamayı ve stüdyodan yayın yapmayı tercih ediyor. Herkesin vergileriyle yayın yapan, kamu yayıncısı olması gerekirken iktidarın borazanlığına soyunan TRT'yi kamuoyunun ve sporseverlerin vicdanına havale ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den TRT'ye Yarı Maraton Tepkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den TRT'ye Yarı Maraton Tepkisi - Son Dakika
