Murat Emir: "İmamoğlu'na Kurulan Siyasi Kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza Yönelen Yargı Kuşatması Trump-Akp Ortak Yapımıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Emir: "İmamoğlu'na Kurulan Siyasi Kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza Yönelen Yargı Kuşatması Trump-Akp Ortak Yapımıdır"

08.03.2026 09:34  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti mensuplarına yapılan yargı kuşatmasını ve Ekrem İmamoğlu'na kurulan siyasi kumpası eleştirerek, Türk halkının her türlü komploları boşa çıkaracağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Dün Irak'tı, bugün İran! Dün ordunun tasfiyesiydi, bugün CHP'nin tasfiyesi! Ortadoğu ateş çemberine dönerken, Türkiye'yi koşulsuz şartsız o ateşe atmak isteyenler, içerideki en büyük engeli temizlemeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na kurulan bu siyasi kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza yönelen yargı kuşatması Trump-AKP ortak yapımıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yazılı açıklamasında, CHP'nin iktidara gelip Trump ve dostlarını yeneceğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün adliye koridorlarında sahnelenen, belediyelerimizi abluka altına alan ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelen, Genel Başkanımız Özgür Özel'i hedef alan ve partimizin kurumsal kimliğine yönelen yargı kumpaslarını sadece bir 'iç siyaset' meselesi sanmayın. Bugün yaşadıklarımızın zamanlamasının bir tesadüf olmadığı gün gibi ortada."

Türkiye ABD ve Trump merkezli dev bir jeopolitik kumpasın ortasındadır! Akıl hocası Fesli Kadir olanlar ile yolu Atatürk'ün yolundan geçenler karşı karşıyadır. Kasayı boşaltan, ekonomiyi iflas ettiren iktidar, koltuğunu korumak ve sıcak para bulmak uğruna Epstein belgeleri ile pedofili olduğu ortaya çıkan ve bunun da üzerini örtmek isteyen Trump'ın kanlı taşeronluğuna alet oluyor.

"Bizden korkmakta sonuna kadar haklılar"

Trump'ın ve içerideki işbirlikçilerinin çok iyi bildiği gerçek 'Eğer CHP iktidara gelirse, bu ülkeyi bataklığa sürükleyemeyiz! Eğer CHP gelirse, istediklerimizi alamayız' gerçeğidir. Bizden korkmakta sonuna kadar haklılar! Bizim tavrımız dün neyse, bugün de odur! 1974'te 'Haşhaş ekemezsiniz, Kıbrıs'a müdahale edemezsiniz' diyen Amerika'ya karşı, 'Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' diyen Bülent Ecevit'in  bağımsızlıkçı iradesinin temsilcileriyiz.

2003'te, Amerika Irak'ı yakıp yıkmak için bu ülkenin topraklarını kullanmak isterken 1 Mart'ta mecliste tezkereyi yırtanlarız! Hatırlayın, 1 Mart tezkeresi meclisten geçmeyince, bunun intikamını şanlı ordumuzdan aldılar! İktidar ile el ele verip, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla milli ordumuzun kozmik odasına girdiler.

Şimdi tarih tekerrür ediyor! Dün Irak'tı, bugün İran! Dün ordunun tasfiyesiydi, bugün CHP'nin tasfiyesi! Ortadoğu ateş çemberine dönerken, Türkiye'yi koşulsuz şartsız o ateşe atmak isteyenler, içerideki en büyük engeli temizlemeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na kurulan bu siyasi kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza yönelen yargı kuşatması Trump-AKP ortak yapımıdır!

"100 yıl önce olduğu gibi bugün de direneceğiz ve kazanacağız"

Bilsinler ki içerideki iktidarı teslim almış olabilirler ama biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan 'Tam Bağımsız Türkiye' iradesini asla teslim etmeyeceğiz. Dünün kumpaslarını nasıl paramparça ettiysek, bugün küresel onaylı bu yargı tiyatronuzu da milletin sinesine çarpıp darmadağın edeceğiz! Trump'ı da dostlarını da yenecek, kumpasları yırtıp atacağız. İktidara gelecek, bağımsız Türkiye idealini yaşatacağız. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de direneceğiz ve kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Murat Emir, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir: 'İmamoğlu'na Kurulan Siyasi Kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza Yönelen Yargı Kuşatması Trump-Akp Ortak Yapımıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:09:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Murat Emir: "İmamoğlu'na Kurulan Siyasi Kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza Yönelen Yargı Kuşatması Trump-Akp Ortak Yapımıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.