CHP'den TSK İhraç Kararına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den TSK İhraç Kararına Sert Tepki

Ali Mahir Başarır, beş teğmenin ihraç kararını Atatürk'ün mirasına saldırı olarak nitelendirdi.

31.01.2025 18:17
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesi kararına ilişkin "Atatürk'ün izinden yürüyen ve Harbiyeli ruhu taşıyan subayları olmaktan bir adım geri gitmeyen teğmenleri, Mustafa Kemal'in askerlerini ordudan ihraç edenler, milletin vicdanında asla hüküm giydiremez. Bu karar, Cumhuriyet'in özüne, Atatürk'ün mirasına açık bir saldırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çatan beş teğmene "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verilmesine kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Başarır'ın paylaşımı şöyle:

"Atatürk'ün izinden yürüyen ve Harbiyeli ruhu taşıyan subayları olmaktan bir adım geri gitmeyen teğmenleri, Mustafa Kemal'in askerlerini ordudan ihraç edenler, milletin vicdanında asla hüküm giydiremez. Bu karar, Cumhuriyet'in özüne, Atatürk'ün mirasına açık bir saldırıdır. Hukuki garabetlerle gündemi değiştirmeye çalışanlar bilsin ki, biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Tarih sizi affetmeyecek."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, TSK, Son Dakika

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