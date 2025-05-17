CHP'den TSK Personel Kanunu Değişikliklerine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Sağlık Kuvvetleri (TSK) Personel Kanun'un 30 ve 50'inci maddelerinde yapılacak değişikliğe ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin, yapısının eğitim olduğunu her Türk vatandaşı farkındadır. Ancak bunun disiplin sağlanırken yargı denetiminden kaçırılması, masumiyet karinesinin iptal edilmesi, savunma hakkının kısıtlanması ve bir kişinin keyfiyetine bırakılması kesinlikle uygun değildir" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, TBMM Plan Bütçe komisyonuna gelen son kanun teklifi ile Türk Sağlık Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 30 ve 50'inci maddelerine yönelik değişiklik yapılacağını hatırlattı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılan değişikliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydeden Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"30. madde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ilişkin bir madde. Anayasa Mahkemesi, bunun 'kanunla düzenlenmesi gerektiği ve bir kişinin keyfiyetine bırakılamayacağı' gerekçesiyle iptal etmişti. Dolayısıyla aynı madde tekrar gündeme geliyor ve tekrar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kuvvetle muhtemel.

İkinci konu, Türk Sağlık Kuvvetleri Personel Kanunu 50. maddesidir. Burada, teğmen ve albay arasında rütbedeki subayların, 'Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkilerinin kesileceği' ifade ediliyor. Burada bir düzenleme ile yeni bir gerekçe eklenmiş ve yapılacak büyük disiplinsizliklerin Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kabiliyetini etkilemesi ihtimaline karşı alınabilecek tedbirler olarak nitelendirilmiş.

Öncelikle şunu belirtmek lazım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin, yapısının eğitim olduğunu her Türk vatandaşı farkındadır. Ancak bunun disiplin sağlanırken yargı denetiminden kaçırılması, masumiyet karinesinin iptal edilmesi, savunma hakkının kısıtlanması ve bir kişinin keyfiyetine bırakılması kesinlikle uygun değildir. Bu şekilde disiplin sağlanmasında da güçlüklerle karşılaşılabilir. Dolayısıyla 50. maddenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilen ve iptal edilen maddelerin dikkate alınarak yani bunların kanunla yapılması gerektiği, bir kişinin keyfiyetine bırakılmaması gerektiği, hukukun üstünlüğü ve devlet memurlarına yönelik güvence ilkesinin dikkate alınarak tekrar düzenlenmesi gerekiyor."