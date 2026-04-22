Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki… Gökan Zeybek: "'Tek Güç Sandıktır' Diyenler Şimdi Sandığa Sırtını Dönmüştür"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Sadece AK Partililer mi seçilebilir? CHP'liler bu ülkenin evladı değil mi? Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor. 'Tek güç sandıktır' diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür" dedi.

Gökan Zeybek, Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında verilen tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki gsöterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi sürüklediğiniz yer uçurumdur. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in gözaltı sürecinden bugüne uzanan tablo, baştan sona bir adaletsizlik zincirine dönüşmüştür. Savunma hakkı açıkça ihlal edilmiş, tutuklamaya sevk yazısı saatlerce avukatlardan kaçırılmış, görüş izni verilmemiş ve sonunda Onursal Başkanımız iftiralarla tutuklanmıştır. Sadece AK Partililer mi seçilebilir? CHP'liler bu ülkenin evladı değil mi?"

Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor. 'Tek güç sandıktır' diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür. Bilesiniz halkımız sandığı bekliyor. Bilesiniz halkımız bu yaşatılan kötülüğü not ediyor. Yargı eliyle belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Baş eğmeyeceğiz."