Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki… Gökan Zeybek: "'Tek Güç Sandıktır' Diyenler Şimdi Sandığa Sırtını Dönmüştür" - Son Dakika
Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki… Gökan Zeybek: "'Tek Güç Sandıktır' Diyenler Şimdi Sandığa Sırtını Dönmüştür"

22.04.2026 08:42  Güncelleme: 09:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Zeybek, CHP'lilerin de bu ülkenin evladı olduğunu vurgulayarak, yapılan hukuksuzluklara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Sadece AK Partililer mi seçilebilir? CHP'liler bu ülkenin evladı değil mi? Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor. 'Tek güç sandıktır' diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür" dedi.

Gökan Zeybek, Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında verilen tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki gsöterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi sürüklediğiniz yer uçurumdur"

"Bu ülkeyi sürüklediğiniz yer uçurumdur. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in gözaltı sürecinden bugüne uzanan tablo, baştan sona bir adaletsizlik zincirine dönüşmüştür. Savunma hakkı açıkça ihlal edilmiş, tutuklamaya sevk yazısı saatlerce avukatlardan kaçırılmış, görüş izni verilmemiş ve sonunda Onursal Başkanımız iftiralarla tutuklanmıştır. Sadece AK Partililer mi seçilebilir? CHP'liler bu ülkenin evladı değil mi?"

Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor. 'Tek güç sandıktır' diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür. Bilesiniz halkımız sandığı bekliyor. Bilesiniz halkımız bu yaşatılan kötülüğü not ediyor. Yargı eliyle belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Baş eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Gökan Zeybek, Ataşehir

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki… Gökan Zeybek: ''Tek Güç Sandıktır' Diyenler Şimdi Sandığa Sırtını Dönmüştür' - Son Dakika

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki… Gökan Zeybek: "'Tek Güç Sandıktır' Diyenler Şimdi Sandığa Sırtını Dönmüştür" - Son Dakika
