Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Özgür Karabat: "Kumpas Kuranların da Bu Kirli Tezgaha Omuz Verenlerin de Hevesleri Kursaklarında Kalacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında verilen tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karabat, şunları kaydetti

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, açık bir siyasi müdahalenin sonucunda tutuklanmıştır. Bu süreçte delil değil kurgu konuşmuş, hukuk değil talimat işletilmiştir."

Savunma hakkı hiçe sayılmış, dosyalar karartılmış, iftiralar üzerinden karar üretilmiştir. Başkanımızı delillerle suçlayamayanlar, masa başında senaryo yazmış; rant çeteleriyle ilişki kuramayınca seyyar müfterilerle kumpas kurmaya kalkmıştır. Bu kirli düzeni milletimiz ibretle izlemektedir. Ama bilinmeli ki milletin iradesine kurulan hiçbir tuzak sonsuza kadar ayakta kalmaz. Kumpas kuranların da bu kirli tezgaha omuz verenlerin de hevesleri kursaklarında kalacak.

Çünkü karşılarında yalnız bir belediye başkanı değil, sandığa sahip çıkan milyonlar var. Ataşehir'in seçilmiş Başkanı'nın yanındayız."