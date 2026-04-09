CHP'den Ümit Erkol'un Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin, "Amaç açık, umudu kırmak, toplumu sindirmek, mücadeleyi zayıflatmak. Ne baskı ne gözdağı bizi yolumuzdan döndüremez. Ne operasyonlar ne tehditler bu iradeyi teslim alabilir. Kaçamayacaksınız. O sandık kurulacak" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki göstererek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"CHP Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alınması tesadüf değildir. Her gün yeni bir siyasi operasyonla karşı karşıya bırakılıyoruz. Amaç açık, umudu kırmak, toplumu sindirmek, mücadeleyi zayıflatmak. Ne baskı ne gözdağı bizi yolumuzdan döndüremez. Ne operasyonlar ne tehditler bu iradeyi teslim alabilir. Kaçamayacaksınız. O sandık kurulacak, millet yeniden konuşacak!"