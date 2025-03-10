CHP'den UTTS Soru Önergesi Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den UTTS Soru Önergesi Tepkisi

Ulaş Karasu, UTTS ile ilgili Bakan Uraloğlu'ndan hala yanıt alamadıklarını vurguladı.

10.03.2025 14:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili verdiği soru önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlamadığını belirterek, "Milyonlarca kişi UTTS'den mağdur oldu. Vatandaş sorulara yanıt bekliyor. Uraloğlu neyi, kimden saklıyor?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada, iktidarın akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yürürlüğe koyduğunu öne sürdüğü ve kamuoyunda tartışmalara neden olan UTTS ile ilgili soruları TBMM gündemine getirdiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin, 17 Ocak'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini kaydeden Karasu, çiplerin maliyeti ve vatandaşa satıldığı fiyat arasındaki farklardan, vatandaşın güvenlik ve ulaşım özgürlüğüne, evrensel hak ve özgürlüklerine kadar pek çok soruyu gündeme taşıdığını anımsattı.

"Yargıya talimat veriyorlar, ama konu vatandaşın mağduriyeti olunca kulaklarının üstlerine yatıyorlar"

Önergesine, hala yanıt gelmediğini belirten Karasu, TBMM'deki denetim yollarından biri olan soru önergelerine dahi cevap verilmemesini eleştirdi. Karasu, şöyle konuştu:

"Yargıya istedikleri talimatı veriyorlar, ama konu vatandaşın mağduriyeti ve beklediği sorular olunca cevap vermeyip kulaklarının üstlerine yatıyorlar. ya önergemize cevap vermiyorlar ya da geçiştirmeyi tercih ediyorlar. UTTS ilişkin sorularımda da böyle oldu, bakan yanıt vermedi. Uraloğlu, neyi kimden saklıyor?"

Yeni bir taşıt tanıma sisteminin vatandaşlar için mecbur hale getirilmesinin hem vatandaş hem akaryakıt firmaları için yüksek tutarda masraf anlamına geldiğine dikkat çeken Karasu, soru önergesindeki şu soruları tekrarladı:

"Farklı istasyonlar tarafından kullanılan ve mevcut araçlarda takılı durumda, ancak farklı markalardaki taşıt tanıma sistemleri bulunmasına karşın yeni bir sisteme neden ihtiyaç duyulmuştur? Farklı markalardaki taşıt tanıma sistemlerinin birbirine entegre edilmesi söz konusu değil midir?

Ülkemizde faaliyet gösteren günlük oto kiralama firmalarına ait araçlara UTTS'nin kaydı ve montajı kim yapacak, bunun vergiden düşümü nasıl sağlanacaktır?

UTTS hayata geçirilirken, başta emniyet olmak üzere diğer güvenlik teşkilatlarından görüş alınmış mıdır? Alınmış ise ne zaman alınmıştır, verilen görüşlerin içerikleri nelerdir?

Araç kiralama yöntemi ile araç kullanımı yapan kişilerin de takibini sağlayacak olan bu sistem, kişilerin ulaşım özgürlüğü ve evrensel insan hak ve özgürlüklerine aykırı değil midir? Bu konuda hukukçulardan görüş alınmış mıdır?

UTTS'nin yazılım, donanım ekipmanları hangi firma tarafından nereden temin edilmiştir?

Sistem ekipmanlarının temin işini alan ve İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan firmanın adı ve ticari unvanı nedir?

İsrail'in Lübnan'daki saldırısı göz önüne alındığında UTTS montajının yapıldığı yerler, cihazın takıldığı her bir araç ve istasyonların 'potansiyel bir bombaya dönüşme riski' taşıdığı iddiası doğru mudur?"

Kaynak: ANKA

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