CHP'den Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını eleştirerek, bunun Van halkının iradesinin gaspı olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden alarak yerine Van Valisi'ni atamasını sert bir dille kınadı.

15.02.2025 09:23  Güncelleme: 09:56
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Bu öncelikle Van halkının iradesinin gaspıdır. Belirtmeliyiz ki Cumhur İttifakı'nın tutumu sürpriz değil. Önemli olan, demokrasi güçlerinin ve muhalefetin ortak tutumu ve yol haritası" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

Kayyum uygulamasına tepki gösteren Günaydın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kayyım sürecine Van da katıldı... Başkan'ın görevden alınma gerekçesi; 'üye olmamakla birlikte yardım ettiği..' Varsayalım ki, hiçbir adil yargılanma sorunu yok. Görevden alınan Başkan yerine belediye meclis üyelerinden neden seçim yaptırmıyorsun? Hukukun en temel ilkesi suç ve cezaların şahsiliğidir. Buna karşın, OHAL Yasası'na dayanarak, tüm meclis üyelerini peşinen suçlu kabul ediyor ve atanmış Vali'yi belediye başkanlığına getiriyorsun.

Bu öncelikle Van halkının iradesinin gaspıdır. Ayrıca, Meclis'te temsil edilen 15 siyasal partinin 11'inin uzlaşmasıyla verilen ve idari vesayet düzenlemesini demokratik bir zemine çekmeyi öngören kanun teklifini görmezden geliyorsun. Aslında bütün olarak görmezden gelmeye çalıştığın demokrasi ve hukuk. Belirtmeliyiz ki Cumhur İttifakı'nın tutumu sürpriz değil. Önemli olan, demokrasi güçlerinin ve muhalefetin ortak tutumu ve yol haritası. Ülkenin geleceğini bu alandaki bilinç ve kararlılık belirleyecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika

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