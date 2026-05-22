CHP'den Yargı Müdahalesine Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Yargı Müdahalesine Sert Tepki

22.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, kurultaya yönelik yargı müdahalesini demokrasiye tehdit olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı "Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyecek; millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağız. İBB CHP Meclis Grubu olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İnanlı yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e İBB Meclis Grubu olarak tam destek verdiğini açıkladı. İnanlının açıklamasının satır başları şöyle:

"DEMOKRATİK DÜZENE KARŞI DA AĞIR BİR TEHDİT NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"

"Cumhuriyetin temel dayanağı; milletin iradesidir. Bu iradenin üzerinde hiçbir makam, hiçbir yapı ve hiçbir vesayet odağı yoktur. Siyasi partilerin iç işleyişine yargı eliyle müdahale edilmesi, delegelerin iradesinin yok sayılması ve siyasetin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılması; demokratik hukuk devletine açık bir müdahaledir. Bugün tartışmaya açılmak istenen mesele yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Mesele; sandıkta kazanılamayanın yargı yoluyla elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu girişim, milletin siyasi tercihine dönük bir müdahale olduğu kadar, demokratik düzene karşı da ağır bir tehdit niteliği taşımaktadır."

"DOĞRUDAN VATANDAŞIN SANDIĞA OLAN İNANCINI HEDEF ALACAKTIR"

31 Mart 2024 sonra partimize yapılan itibar suikatleri ve operasyonlardan istediği sonucu elde edemeyen siyasi iktidar, bugün yargı eliyle partimizi dizayn etmeye kalkmakta, bir darbe girişiminde bulunmaktadır. Halkın iradesini etkisizleştirmeye dönük bu siyasal mühendislik çalışması başarısız olacaktır. Türkiye, siyasi rekabetin mahkeme salonlarında değil, milletin önünde gerçekleştiği bir ülke olmak zorundadır. Aksi halde bugün bir partiye yönelen bu müdahaleci anlayış, yarın doğrudan vatandaşın sandığa olan inancını hedef alacaktır.

"BU DARBE GİRİŞİMİNİN TAM KARŞISINDAYIZ"

Bizler; Cumhuriyetin demokratik birikimine, halkın seçme ve seçilme hakkına ve anayasal düzene sonuna kadar sahip çıkacağız. Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyecek; millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağız. İBB CHP Meclis Grubu olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız"

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yargı Müdahalesine Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:51:34. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Yargı Müdahalesine Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.