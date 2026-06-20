CHP'den YKS'ye Giren Gençlere Başarı Dileği - Son Dakika
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CHP'den YKS'ye Giren Gençlere Başarı Dileği

20.06.2026 00:56
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Özgür Özel, YKS'ye girecek gençlere başarılar dileyerek emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yarın YKS'ye girecek sevgili genç arkadaşlarım; bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özel, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek sevgili genç arkadaşlarım; bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum."

Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.

Yarın, emeklerinizin hayallerinizle buluşması için dua ediyor olacağım. Hepinize yürekten başarılar. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den YKS'ye Giren Gençlere Başarı Dileği - Son Dakika

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