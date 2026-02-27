CHP'den Yol İhmaline Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Yol İhmaline Tepki

27.02.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülcan Kış, Antalya-Konya Yolunun su altında kalmasını TBMM'ye taşıdı; fizibilite sorgulandı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Antalya– Konya Yolu'nun Eynif ve Gembos ovalarından geçen bölümünün aşırı yağışların ardından sular altında kaldığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı? Hiç mi ÇED süreci işletilmedi? Hiç mi taşkın riski hesaplanmadı" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Gülcan Kış, Antalya–Konya Yolu'nun Eynif ve Gembos ovalarından geçen bölümünün aşırı yağışlarda su altında kalmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kış, söz konusu bölgenin tarihsel olarak göl yatağı olduğunun bilindiğini, yıllar içinde kuruyan alanın aşırı yağışlarla yeniden su tutmasının bilimsel olarak mümkün ve öngörülebilir bir durum olduğunu öne sürerek, tartışmanın "doğa intikam aldı" gibi ifadelerle geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

"Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı?"

Kış, devlet yatırımlarının "varsayımlara değil, bilimsel verilere dayanması gerektiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, burası geçmişte göl olan bir alan. Evet, iklim krizinin etkisiyle yağışlar artabilir, su rejimi değişebilir. Bunların hiçbiri sürpriz değildir. Asıl soru şudur:  Böyle bir coğrafyada yol yaparken hiç mi fizibilite çalışması yapılmadı? Hiç mi ÇED süreci işletilmedi? Hiç mi taşkın riski hesaplanmadı? Kamu yatırımı yapıyorsanız, 'belki yağar' demek yetmez, 'yağdığında ne olur' sorusuna cevap vermek zorundasınız. Eski göl yatakları, taşkın ovaları ve su toplama havzaları bellidir. Bunlar haritalarda vardır, akademik çalışmalarda vardır, devlet arşivlerinde vardır. Buna rağmen bir yol birkaç yıl içinde göle dönüyorsa, bu doğanın değil, ihmalin sonucudur."

"Bu yolun geldiği hal, kamu yatırımlarında bilimin ve liyakatin nasıl devre dışı bırakıldığının göstergesidir"

Kamu zararının görmezden gelinemeyeceğine değinen Kış, şöyle devam etti:

"Yağmur yağabilir, göl yeniden oluşabilir; doğa kendi dengesini kurar. Ama devletin görevi buna göre plan yapmaktır. Bu yapılmadıysa, ortada kader değil, yanlış tercih vardır. Bu yolun geldiği hal, kamu yatırımlarında bilimin ve liyakatin nasıl devre dışı bırakıldığının göstergesidir. Bugün emekli geçinemiyor, işçi borçla yaşıyor. Buna rağmen milyarlarca liralık yollar birkaç yıl içinde işlevsiz hale geliyorsa, bu bedeli halk ödüyor demektir. Bu nedenle sorumluların kim olduğu ve bu zararın hesabının nasıl verileceği açıklanmak zorundadır."

Kaynak: ANKA

Antalya, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Konya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yol İhmaline Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın kritik ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:56:43. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Yol İhmaline Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.