CHP'den Yüksek Enflasyon Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, yüksek enflasyona dikkati çekerek, "Çalışanların ve emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında korunamamış, ülkenin büyümesinden ve üretilen refahtan pay almaları engellenmiştir" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarına ve TBMM'de muhalefetin emekli ve çalışanların gelirlerinin artırılmasına yönelik tekliflerinin reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saraç, şunları kaydetti:

"Daha dün, milyonlarca emeklinin ve emekçinin yaşadığı geçim krizine bir nebze olsun çözüm üretmek amacıyla muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu teklifler iktidarın oylarıyla reddedildi. Bir gün sonra ise Sayın Bakan çıkıp '3 Temmuz'u bekliyoruz, enflasyon oranı açıklandığında bir rakam ortaya çıkacak' diyor."

Peki, neyi bekliyorsunuz? Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu görmek için TÜİK'in açıklayacağı bir veriye mi ihtiyaç var? Pazara çıkan emekli zaten enflasyonu görüyor. Markete giden asgari ücretli zaten enflasyonu yaşıyor. Kirasını ödemekte zorlanan, ilaçlarını eksik alan, torununa harçlık veremeyen emekli zaten bu ülkenin gerçek enflasyonunu her gün hissediyor.

"HİÇBİR ORAN, EMEKLİNİN YAŞADIĞI YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAK"

TÜİK'i beklemek, emeklinin ve emekçinin derdine çare olacak bir rakam açıklanacağı beklentisinden kaynaklanmıyor. Ne yazık ki iktidar, uzun zamandır TÜİK verilerini vatandaşın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını görmek için değil, zam vermemek için bir gerekçe olarak kullanıyor. Çünkü biliyoruz ki açıklanacak hiçbir oran, emeklinin yaşadığı yoksulluğu ortadan kaldırmayacak; hiçbir istatistik milyonlarca insanın kaybettiği alım gücünü geri getirmeyecek.

TÜİK, emeklinin mutfağındaki yangını ölçebilir mi? Bir emeklinin ayın son haftasında pazara çıkamamasını, etin, sütün, meyvenin artık lüks haline gelmesini hangi istatistik anlatabilir? Torununa harçlık veremeyen, bayramda çocuklarına mahcup olan, ilaçlarını eksik almak zorunda kalan emeklinin yaşadığı dramı hangi rakam ifade edebilir?"

Yaklaşık 5 milyon emekliNİN en düşük emekli maaşıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Saraç, "Emekli aylıkları bırakın refahı, açlık sınırının bile gerisinde kalmış durumda. Milyonlarca emekli artık nasıl yaşayacağını değil, nasıl ayakta kalacağını düşünüyor. Asgari ücretli açısından da tablo farklı değildir. Yılın başında belirlenen ücret, daha yılın ortasına gelmeden erimiş, çalışanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Çalışanların ve emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında korunamamış, ülkenin büyümesinden ve üretilen refahtan pay almaları engellenmiştir" dedi.

"YENİ FİYAT ARTIŞLARI YAŞANACAK"

Necdet Saraç, 3 Temmuz'da yeni zamların gündeme geleceğini belirterek, "ÖTV'nin otomatik güncellenmesiyle akaryakıttan ulaşıma, temel tüketim ürünlerinden birçok hizmete kadar yeni fiyat artışları yaşanacaktır. Yani vatandaşın cebine girecek sınırlı artış, daha cebine ulaşmadan geri alınacaktır" ifadelerini kullandı.