CHP'den Yükseköğretim İçin Af Teklifi
CHP'den Yükseköğretim İçin Af Teklifi

14.04.2026 19:23
CHP'li Demir, eğitim hayatı yarıda kalan öğrenciler için af düzenlemesi getiren kanun teklifini sundu.

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Deniz Demir, yükseköğretimde eğitim hayatı yarıda kalan öğrenciler için af düzenlemesi içeren kanun teklifini Meclis'e sunarak, "Eğitim hakkı temel bir haktır. Gençlerin çeşitli nedenlerle eğitimden kopmasına göz yumulamaz. Bu teklif, ikinci bir şans sunarak gençlerimizi yeniden üretkenliğe kazandırmayı amaçlıyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Deniz Demir, üniversitelerle ilişiği kesilmiş yüz binlerce öğrenciye yeniden eğitim hakkı tanınmasını amaçlayan kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifin genel gerekçesinde, son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve barınma sorunlarının öğrencileri doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Demir'in kanun teklifinde, disiplin cezaları, azami süre uygulamaları ve kayıt yenilememe gibi nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin önemli bir kısmının bugün yeniden eğitimlerine devam edebilecek durumda olmalarına rağmen mevcut mevzuat nedeniyle bu haktan yararlanamadığı belirtildi.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenecek geçici madde ile terör ve ağır ceza kapsamındaki bazı suçlar ile sahte belge düzenlemeleri hariç olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun üniversite ile ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrencilerin yeniden yükseköğretime dönebilmeleri talep edildi. Teklif ile önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören tüm öğrencilerin bu aftan yararlanabilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Demir, teklifin yalnızca bir af düzenlemesi olmadığını, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve sosyal adaleti sağlamayı hedeflediğini belirtti. Demir, "Eğitim hakkı temel bir haktır. Gençlerin çeşitli nedenlerle eğitimden kopmasına göz yumulamaz. Bu teklif, ikinci bir şans sunarak gençlerimizi yeniden üretkenliğe kazandırmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

