CHP'den Ziraat Bankası'na Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Ziraat Bankası'na Çağrı

06.05.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan Adem, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerde adaletsizlik yaşandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, çiftçilerin Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi uygulamalarında ciddi bir adaletsizlik yaşandığını belirterek, "Ziraat Bankası'na çağrımız nettir,?çiftçilerin hesaplarına yatırılan krediler üzerindeki blokeler derhal kaldırılmalı, kredi kullandırım süreci şeffaf, eşit ve adil bir yapıya kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerinin kullanımı konusunda çiftçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çiftçilerden kendilerine gelen şikayetlere göre, kredi kullanımında yaşanan sorunlar olduğunu belirten Adem, şikayetlerin, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi uygulamalarında ciddi bir adaletsizlik yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Adem, "Çiftçimizin hesabına yatırılan sübvansiyonlu kredi, yatırıldığı gün itibarıyla faiz işletilmesine rağmen, aynı gün kullanıma açılmamaktadır. Banka tarafından uygulanan bloke nedeniyle, bazı çiftçilerimiz kredilerine 15 gün sonra erişebilirken, bazıları ise bir aya varan sürelerle bekletilmektedir. Bu süreçte çiftçi parasını kullanamamakta, ancak faiz yükü işlemeye devam etmektedir. Daha da vahimi, bu uygulamanın müşteriden müşteriye farklılık göstermesidir. 'İyi müşteri' olarak değerlendirilen çiftçilerin blokeleri daha kısa sürede kaldırılırken, diğer çiftçilerimiz çok daha uzun süre mağdur edilmektedir. Bu yaklaşım, kamu bankacılığı anlayışıyla bağdaşmadığı gibi, eşitlik ve adalet ilkelerine de açıkça aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

"Faiz uygulaması, ancak kredi fiilen kullanıldığı andan itibaren başlatılmalıdır"

Tarımsal kredinin, çiftçiye destek olmak için uygulandığını, krediyi fiilen kullandırmadan faiz işletmenin, üreticinin emeği üzerinden haksız kazanç elde etmek anlamına geleceğini belirten Erhan Adem, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin ihtiyacı olan şey gecikme değil, zamanında ve adil finansmana erişimdir. Ziraat Bankası'nın 'en yüksek kar marjına sahip banka' olduğuna dair açıklamaları da bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Eğer bu karlılık, çiftçinin parasını bloke ederek ve kullanamadığı krediye faiz işleterek sağlanıyorsa, bunun adı destek değil, açıkça üreticinin sırtından kazanç sağlamaktır. Bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz."

Ziraat Bankası'na çağrımız nettir, çiftçilerin hesaplarına yatırılan krediler üzerindeki blokeler derhal kaldırılmalı, kredi kullandırım süreci şeffaf, eşit ve adil bir yapıya kavuşturulmalıdır. Faiz uygulaması, ancak kredi fiilen kullanıldığı andan itibaren başlatılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çiftçimizin hakkını savunmaya ve bu tür haksız uygulamaların karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Ziraat Bankası'na Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:58:37. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Ziraat Bankası'na Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.