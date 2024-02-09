CHP, Dijital Demokratik Katılım uygulamasını tanıttı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni mobil uygulaması "Dijital Demokratik Katılım"ı tanıttı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, il ve ilçe kongreleri sürecinde duyurulan Dijital Demokratik Katılım uygulamasının hayata geçirildiğini ve partililerin görüş ile önerilerinin geliştirilen mobil uygulama üzerinden ilgili birimlere kolaylıkla iletilebileceğini ifade etti.

Dijital Demokratik Katılım'ın, örgütün tamamının bir üst organa ya da doğrudan genel başkana fikirlerini iletebildiği bir dijital platform olduğunu belirten Özel, "Üyelerimizin kurultaya, kurultayımızın Parti Meclisi'ne, Parti Meclisi'nin MYK'ye görüş bildirebildiği ya da Genel Başkan'ın doğrudan, üyeden ya da bu kurulların herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket." dedi.

Özel, uygulamada, belli bir süre içinde sorulan soruların cevaplandığını belirterek, buradan çıkarılan raporlar doğrultusunda partililerin konuya ilişkin fikirlerinin önüne geldiğini ifade etti.

Uygulamanın, son derece etkileşimli, esnek ve teknolojiye dayalı ancak örgütü önemseyen, örgütün her an fikirlerini almalarına olanak sağlayan bir uygulama olduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bunu kullanmak için ne yapmamız gerekiyor; Çok basit. Cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz, Apple Store'dan ya da Android Market'ten CHP Mobil uygulamasını indiriyoruz. Bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Karşınıza tam da burada mavi bir şerit halinde bu uygulamaya girdiğinizde bir soru varsa, bu soru yanıtlamanızı bekliyor demektir. Dijital Demokratik Katılım, dünyada da konuşulan, tartışılan ama bu kapsamda siyasi partiler tarafından henüz kullanılmayan bir uygulama. Türkiye'nin en köklü ve dünyanın en köklü siyasi partilerinden bir tanesi, ikinci yüz yılında bu uygulamayı bu kapsamda geliştiren ve kullanan ilk parti olacak."

"Kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız"

CHP Genel Başkanı Özel, uygulama ile önemli görüşmeler öncesinde partililerin fikirlerinin alınacağını vurgulayarak, bundan sonraki süreçlerin daha şeffaf, açık, katılımcı ve daha demokratik olacağını ifade etti.

Bazı kararları almadan önce partililere uygulama aracılığıyla başvuracaklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız. Bu yüzden ne kadar önce bu programı indirir, kurar ve kullanmaya hazır olursanız bizim için de partimiz için de çok daha iyi olacak. Bundan sonraki süreçte Dijital Demokratik Katılım üzerinden bol bol fikir alışverişinde bulunmak ümidiyle programı size emanet ediyorum."