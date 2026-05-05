CHP Diyarbakır'da Esnaf Ziyareti

05.05.2026 19:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, enflasyonu değerlendirdi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Berk ve parti teşkilatı, kentte yurttaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretinde konuşan Tanrıkulu, "Bugün enflasyon rakamları da açıklandı. TÜİK yüzde 33 olarak açıkladı. ENAG'a göre enflasyon yüzde 55, ama çarşının enflasyonu yüzde 70'in de üzerinde. Bakın çarşı içerisinde hiç alışveriş yok, kimse yok çarşıda" dedi.

CHP, 81 il ve 973 ilçede seçim çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Berk ve parti teşkilatı Diyarbakır'da sahaya inerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Ziyaret sırasında bir esnaf, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafının yer aldığı çakmakları Tanrıkulu'na gösterdi. Tanrıkulu, "Rahmetli Sırrı Süreyya dostumuzu bu vesileyle anıyoruz, dün ölümünün 1'inci yıl dönümüydü, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi. Esnafın "El Fatiha" çağrısı üzerine çevrede bulunanlar Önder için dua etti.

Bir başka esnaf ise Tanrıkulu'na, "Seni ve Selahattin Demirtaş'ı burada beraber yürürken görseydim sonra Allah canımı da alsa olurdu" diye seslendi. Tanrıkulu bu sözlere, "İnşallah onu da görürüz" yanıtını verdi.

"Çarşının enflasyonu yüzde 70'in üzerinde"

Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle, yani 4 Mayıs itibariyle 81 ilde ve bütün ilçelerde sahadayız. CHP olarak milletvekilleri olarak esnafın içerisindeyiz, yurttaşlarımızla birlikteyiz. Onlara hem nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatıyoruz hem de onların şikayetlerini, taleplerini dinliyoruz."

Bugün enflasyon rakamları da açıklandı. TÜİK yüzde 32 olarak açıkladı. Hatta yüzde 33 olarak açıkladı. ENAG'a göre enflasyon yüzde 55 civarında. Ama çarşının enflasyonu yüzde 70'in de üzerinde. Bakın çarşı içerisinde hiç alışveriş yok, kimse yok çarşıda. Burası Diyarbakır'ın en canlı yeriydi aslında. Turist olmasına rağmen maalesef alışveriş de yok ve esnaf şikayetçi."

"Esnafın üzerinden denetmenleri çekin"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Tanrıkulu, esnaf üzerindeki denetimlere tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bir de Diyarbakır'dan şunu ifade edeyim özellikle Mehmet Şimşek'e, ya bu denetmenlerini esnafın üzerinden çek, esnafın üzerinden çek. Ne istiyorsunuz bu yoksul esnaftan. Denetmen geliyor, oturuyor, kasanın başında oturuyor falan. Bunlar vergisini düzgün ödeyen insanlar zaten. Sen Türkiye'yi bu esnaf üzerinden mi düzelteceksin?"

Bütün şikayetler bunun üzerinden. Bir de götürü üzerinden vergisini ödeyen esnaf vardı. Berber, terzi gibi gerçekten emeğiyle geçinen insanlar. Bunları da şimdi deftere bağladılar. Esnaf vergi mi ödesin? Mali müşavire ücret mi ödesin aylık? Bunu mu yapsın? Gerçekten şikayetçi olmayan esnaf yok bu çarşı içerisinde."

Kaynak: ANKA

