CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, AK Parti İl Başkanı Sümer'i ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, AK Parti İl Başkanı Sümer'i ziyaret etti

CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, AK Parti İl Başkanı Sümer\'i ziyaret etti
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CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer'i ziyaret etti. Eke, görüşmede kentin temel sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve her ay bir il başkanının ev sahipliğinde siyaset üstü toplantılar düzenlenmesini önerdiklerini belirtti.

(DİYARBAKIR) – CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer'e yaptığı ziyaret ilişkin, "Kentimizin gündemine ve temel sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sertaç Eke, beraberindeki yönetim kuruluyu üyeleriyle AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer'i ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Eke, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Sayın Hamit Sümer ve yönetimiyle kentimizin gündemine ve temel sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde Diyarbakır'ın çözüm bekleyen temel sorunlarının siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduk. Bu kapsamda, Diyarbakır'da tabanı bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının katılımıyla, her ay bir il başkanının ev sahipliğinde Diyarbakır gündemli, kentimizin sorunlarının ele alındığı, siyaset üstü bir anlayışla toplantıların düzenlenmesi konusunda öneride bulunduk" dedi.

Eke, Diyarbakır'ın sorunlarını ortak akıl, diyalog ve istişare kültürü içerisinde ele almanın farklı siyasi görüşlerin kentin ortak menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmesinin önemli olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, AK Parti İl Başkanı Sümer'i ziyaret etti - Son Dakika

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