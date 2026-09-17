CHP Ekonomi Masası borsadaki sert dalgalanmalar için acil toplandı - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası borsadaki sert dalgalanmalar için acil toplandı

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CHP Ekonomi Masası borsadaki sert dalgalanmalar için acil toplandı
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CHP Ekonomi Masası, Borsa İstanbul'da yaşanan sert fiyat hareketleri ve hızlı fon büyümelerinin yarattığı riskleri görüşmek üzere acil toplandı. Genel Merkez'de saat 12.00'de başlayan toplantıda, dalgalanmalar nedeniyle zor durumda kalan yüz binlerce tasarruf sahibinin durumu ve piyasadaki fon büyüklüklerinin riskleri ele alınıyor.

(ANKARA) - Borsa İstanbul'da yaşanan sert fiyat hareketleri ve fon büyümelerinin yarattığı riskleri görüşmek üzere CHP Ekonomi Masası acil toplandı.

CHP Ekonomi Masası, Borsa İstanbul'da yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı riskleri görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. CHP Genel Merkezi'nde saat 12.00'de başlayan toplantıda, borsadaki sert dalgalanmalar nedeniyle yüz binlerce tasarruf sahibinin mali olarak zor durumda kalması ve piyasadaki fon büyüklüklerinin getirdiği risklerin ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiBorsa İstanbulEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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