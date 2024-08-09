CHP, Ekonomik Sorunları Dinlemek İçin Yurt Gezilerine Başlıyor - Son Dakika
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CHP, Ekonomik Sorunları Dinlemek İçin Yurt Gezilerine Başlıyor

CHP, yurttaşın ekonomik sorunlarını yerinde dinlemek ve ekonomide yaşanan sorunlara karşı çözüm önerilerini anlatmak için Türkiye'yi il il dolaşacağı yeni bir çalışmaya başlıyor. Yurt gezilerinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

09.08.2024 07:39
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HABER: İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP, yurttaşın ekonomik sorunlarını yerinde dinlemek ve ekonomide yaşanan sorunlara karşı çözüm önerilerini anlatmak için Türkiye'yi il il dolaşacağı yeni bir çalışmaya başlıyor. Yurt gezilerinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı 21 ili kapsayan Eğitim Maratonu'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın katılımıyla sürüyor. CHP'nin başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" ve tematik mitinglerin yanı sıra ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de aralarında olduğu CHP'nin ekonomi kurmaylarının yeni bir çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Buna göre, yeni yasama dönemi ile birlikte CHP kurmayları Türkiye'yi il il dolaşmaya ve yurttaşın sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini anlatmaya başlayacak. Bu kapsamlı yurt gezileri için bir yol haritasının hazırlandığını, ayrıntılar üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CHP iktidarında ekonomide neler yapılacak vatandaşa anlatılacak

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ekonomi gezilerinde vatandaşın geçim sorunları dinlenecek. Meslek birlikleri ile odalar da ziyaret edilecek. CHP iktidara geldiğinde ekonomide neler yapılacağı ve varolan sorunlara yönelik çözüm önerileriyle birlike vatandaşlara anlatılacak.

Kaynak: ANKA

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