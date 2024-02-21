CHP Genel Başkan Yardımcısı: AKP, Kamu Kurumlarını Yandaşları İçin Arpalık Haline Getirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamudaki istihdama ilişkin "Yazılı sınavlarda en yüksek puanı alsa bile AKP'li ve MHP'li olmayanlar haksız mülakatlarda elenirken, aslında her Türk vatandaşının hakkı olan kamu hizmetine girmek parti rozetleriyle sınırlandırılıyor. Devlette liyakat, diploma değil, parti üye formu geçer akçe oldu. AKP, devlet kurumlarını kendi yandaşları için arpalık haline getirdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamudaki istihdama ilişkin açıklama yaptı. 2023 yılında kamuda toplam istihdamın bir önceki yıla göre 165 bin kişi daha artarak 5 milyon 176 bin kişiye çıktığını belirten Bulut, kamu çalışanlarının 3 milyon 477 binini kadrolu personelin, 331 binini sözleşmeli personelin, 1 milyon 225 binini sürekli işçilerin, 39 binini geçici işçilerin ve 104 binini de diğer statülerde çalışanların oluşturduğuna dikkat çekti.

Kamu personelinin 3 milyon 507 bininin genel bütçeli kuruluşlarda, 317 bininin üniversitelerde, 105 bininin diğer özel bütçeli kuruluşlarda çalıştığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"21 YILLIK AKP İKTİDARLARI DÖNEMİNDE KAMU PERSONEL SAYISI YÜZDE 71 ORANINDA ARTTI"

"6 bini düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarda, 43 bini sosyal güvenlik kurumlarında, 237 bini döner sermayelerde, 6 bini de diğer kuruluşlarda çalışıyor. KİT'ler toplam 95 bin kişiyi, özel kanunu bulunan kuruluşlar (TRT, PTT, TÜRKSAT, ASFAT AŞ, Türk Reasürans, USHAŞ, MKE ve İller Bankası) 39 bin kişi istihdam ediyor. İl özel idarelerinde 10 bin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 185 bin, belediyelerin şirketlerinde (BİT) ise 625 bin kişi çalışıyor.

2002 yılı sonunda istihdam edilenlerin sayısı 23 milyon 818 bin kişi; kamuda istihdam edilen memur, işçi ve sözleşmeli personel sayısı toplamı 3 milyon 12 bindi. Türkiye'de, kamu çalışanlarının toplam istihdama oranı yüzde 12,6'ya tekabül ediyordu. 2023 yılı sonunda istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 113 bin kişi, kamuda çalışan sayısı 5 milyon 176 bin oldu. Türkiye'de, kamu çalışanlarının toplam istihdama oranı yüzde 16,1'e yükseldi. 21 yıllık AKP iktidarları döneminde kamu personel sayısı yüzde 71 oranında arttı.

"AKP, DEVLET KURUMLARINI KENDİ YANDAŞLARI İÇİN ARPALIK HALİNE GETİRDİ"

Kamuda istihdam oranı artıyor, vatandaş işe girmek umuduyla devlete yöneliyor, ancak iktidar, kendi yandaşlarına kapı aralıyor. Gençler yüksek puan alıp kamuya yerleşmek için bütün bir yıl boyunca kamu personeli sınavlarına hazırlanıyor. Ancak AKP iktidarında sınavlardan yüksek puan almak yetmiyor. Yazılı sınavlarda en yüksek puanı alsa bile AKP'li ve MHP'li olmayanlar haksız mülakatlarda elenirken, aslında her Türk vatandaşının hakkı olan kamu hizmetine girmek parti rozetleriyle sınırlandırılıyor. Devlette liyakat, diploma değil, parti üye formu geçer akçe oldu. AKP, devlet kurumlarını kendi yandaşları için arpalık haline getirdi."