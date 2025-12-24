CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir'in yerel yönetim anlayışı ve hayata geçirilen projeler ele alındı.

Ziyarette, CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da hazır bulundu.

Bulut, ziyaret sırasında Eskişehir'in sosyal belediyecilik anlayışı, yaşam kalitesi ve kent yönetimi açısından Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti. Bulut, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Ünlüce ve ekibine başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ünlüce, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla kente değer katan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.