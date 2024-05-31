CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, tasarruf tedbirlerini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, tasarruf tedbirlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, tasarruf tedbirlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve SGK'nın yerel basına verilen ilanların satış limitini artırmasını eleştirerek, yerel basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bulut, tasarruf tedbirlerinin yerel basını olumsuz etkilediğini ve yerel gazetelerin aylık masraflarını karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

31.05.2024 11:16
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve SGK'nın yerel basına verilen ilanların satış limitini artırmasını eleştirdi. Bulut, "Can çekişen yerel basının tabutuna son bir çivi daha çakıldı" dedi.

Burhanettin Bulut, yerel medyanın sorunlarını ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Hayatta kalma savaşı veren yerel basının tek gelirinin gazete abone satışları, reklamlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. İtibardan, şatafattan tasarruf etmeyenler yerel basını gözden çıkardı. Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile SGK'nın yerel basına verilen ilanların satış limitini artırmasıyla birlikte yerel basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Genelgede yer alan 'Basın ve yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyecek, kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak' ibaresiyle yerel basın ayakta durmakta zorlanacak. Girdilerin yüksekliği, ilan ve reklam gelirlerinin düşüklüğü ile zor durumda kalan yerel gazetelerin aylık masraflarını karşılayamaz, personeline maaş ödeyemez hale geldi."

"Yerel basın varlık yokluk mücadelesi veriyor"

Halkın haber alma hakkı için görev yapan yerel basının maddi sorunlarna dikkati çeken Bulut, şöyle devam etti:

"Varlık yokluk mücadelesi veren yerel basının tabutuna son çivi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çakıldı. Üzerine SGK da Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel gazetelere verilen ilanlarda satış limitini 500 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya yükseltti. 2 milyon 500 bin lira altındaki satış bedeli olan ilanlar artık yerel gazetelerde yayınlanmayacak. Abone satışları, reklamlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlar olmadan yerel basın varlığını sürdüremez. Ancak tasarruf denildiğinde kendi itibarlarından, şatafatlarından tasarruf yapmayanların ilk aklına yerel basın geliyor 'kemer sıkma' deyince vatandaş geliyor. Dövizle sözleşme yaptıkları müteahhitler, kur korumalı mevduta, faize verilen milyarlarca lira para gelmiyor. Kamudaki israf yerel gazete aboneliklerinin bitirilmesiyle, ilanların kısılmasıyla önlenemez."

Kaynak: ANKA

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