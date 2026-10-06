CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, BAYBEL soruşturmasında 47 gözaltına tepki gösterdi

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik soruşturmada 47 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin emniyet önünde yaptığı açıklamada, "İnsanlar yargılansın ama adil yargılansın istiyoruz. İsnat edilen suçların tamamının açık ve net olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Ek Hizmet Binası'ndaki işlemleri sürerken, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik de emniyet binası önünde ailelerle bir araya geldi.

"BU UYGULAMALAR KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, son dönemde belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklamalara tepki gösterdi. Tutuklamanın cezalandırma aracına dönüşmemesi gerektiğini belirten Çelik, "Güne yine bir operasyonla uyandık. Operasyon sonrasında bir de tutuklama haberi aldık. Maalesef artık bir rutin haline gelen bu uygulamalar kabak tadı vermeye başladı. Daha hüküm kurulmadan, herhangi bir yargılama sonucu oluşmadan, sanki cezalıymış gibi insanların tutuklanması ve Mersin gibi bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanması, iki de ilçe belediye başkanının tutuklanması maalesef vicdanları yaralamıştır" dedi.

"GÖZALTI SÜRESİNİN NE OLACAĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ"

İzmir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınanların durumuna da değinen Çelik, emniyetteki işlemlerin devam ettiğini aktararak, "Sabah İzmir'de başlayan gözaltılarda şimdi emniyette yeni bir aşamaya gelindi. Bunlardan bir tanesi de daha 7 aylık bebeğini kucağında gezdiren bir baba, içeride emzirilmeyi bekleyen bir bebek ve annesi. Kanser tedavisi gören bir belediye çalışanı, içeride ne ile suçlandığı belli olmayan bir ilçe başkanı, eski bir belediye başkanı, eski belediye personeli ve hangi konuyla ilgili hangi aşamada neleri getirdiğiyle ilgili bir bilgisi olmadan yargılamayı veya bu süreçle ilgili gözaltında bekliyorlar. Gözaltında sorgu süresinin ne olacağını biz de bilmiyoruz. Bir Sayıştay raporundan, bir belediye iç teftiş raporundan, bir de MASAK raporundan bahsediliyor" diye konuştu.

"İNSANLAR YARGILANSIN AMA ADİL YARGILANSIN"

Soruşturmaya ilişkin avukatlardan bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, gözaltındaki kişilere yöneltilen suçlamaların açık ve net olması gerektiğini söyledi. Çelik, "İl Başkanım, ilçe başkanlarımız, Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz ve avukat arkadaşlardan süreci öğrenmeye çalıştık. Anlıyoruz ki henüz kendilerine isnat edilen bir suç da yok. Biz insanlar yargılanmasın istemiyoruz, biz insanlar yargılansın ama adil yargılansın istiyoruz. İsnat edilen suçların tamamının açık ve net olması gerektiğini düşünüyoruz. Tutuklamanın bir ceza tedbiri olmaktan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza hükmü kurulmadan, insanlara henüz bir suç isnat edilmeden tutuklamanın bir cezaya dönüşmesini istemiyoruz ve buna karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UZUN GÖZALTI SÜRELERİ CEZALANDIRMA ARACI HALİNE GETİRİLMİŞ"

Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalarda gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin uygulanma biçimini de eleştiren Çelik, uzun gözaltı sürelerinin cezalandırma aracına dönüştüğünü savundu. Çelik, "Anlıyoruz ki sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde değil, tüm muhalif belediyelerde tutuklama bir ceza tedbiri haline getirilmiş. Uzun gözaltı süreleri bir cezalandırma aracı haline getirilmiş. Biz bütün belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın eğer varsa bir suç isnadı, onların yargılanmasını; eğer varsa bir suç, cezalandırılmasını elbette isteriz. Fakat bunun bir işkenceye dönüşmemesi gerekiyor" dedi.

"NE OLDU DA SON İKİ, ÜÇ YILDIR BU İŞLERLE KARŞILAŞIYORUZ?"

CHP'li belediyelerin İzmir'de uzun yıllardır görev yaptığını hatırlatan Çelik, son yıllarda yürütülen soruşturmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler uzun yıllar İzmir'e hizmet ettiler. Bu uzun yıllar içerisinde hizmet ederken herhangi bir sorunla karşılaşılmadı da ne oldu da bu son iki yıldır, üç yıldır bu işlerle karşılaşıyoruz? Biz ısrarla ve ısrarla şunu söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partili belediyeliler sosyal belediyecilik yaparken çok titiz davrandılar. Titiz davranarak belediyecilik yapmaya devam ettiler" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Parti örgütü olarak gözaltındaki isimlerin yanında olduklarını belirten Çelik, sürecin hakkaniyetli şekilde sonuçlanmasını talep ettiklerini ifade ederek, "Bugün burada sadece bizden ayrılan siyasi aktörler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütüyle birlikte arkadaşlarımızın yanındayız ve bu sürecin hakkaniyetle sonuçlanmasını talep ediyoruz" dedi.