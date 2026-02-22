Gül Çiftci: "Aylar Süren İddianamesiz Tutukluluk, Yargılama Faaliyeti Olarak Tanımlanamaz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gül Çiftci: "Aylar Süren İddianamesiz Tutukluluk, Yargılama Faaliyeti Olarak Tanımlanamaz"

22.02.2026 15:09  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, iddianamesiz tutuklu bulunan belediye başkanlarıyla ilgili olarak yargı sürecinin bir kuşatma stratejisi olduğunu belirtti. Çiftci, hukukun evrensel ilkelerini savunacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şile, Beyoğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanlarının iddianamesiz bir şekilde tutuklu bulunduğuna dikkati çekerek, "Aylar süren iddianamesiz tutukluluk, yargılama faaliyeti olarak tanımlanamaz. Yargı eliyle yürütülen bu süreç, siyasal rekabetin yerini alan bir kuşatma stratejisidir. Biz bu kuşatmayı kabul etmiyoruz. Belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın özgürlüğünü, yurttaşlarımızın iradesini ve hukukun evrensel ilkelerini savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiftci, partisinin tutuklu belediye başkanlarının durumuna ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Çiftci'nin paylaşımı şöyle:

"Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün 264 gündür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe 264 gündür, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 223 gündür, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney 187 gündür, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu 159 gündür özgürlüğünden mahkum. Geçen sürede belediye başkanlarımız hakkında tek bir satır iddianame dahi düzenlenmiş değil. Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Tutuklama ise en son başvurulması gereken bir tedbirdir. Aylar süren iddianamesiz tutukluluk, yargılama faaliyeti olarak tanımlanamaz. Bu uygulama masumiyet karinesini, kişi özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını yok saymaktır. Seçilmiş belediye başkanlarının aylar boyunca iddianamesiz şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılması hem bireysel hak ihlali hem de halk iradesine yönelen sistematik müdahaledir. Bu sürecin ardından yaşananlar da niyeti açık biçimde ortaya koymaktadır."

İstanbul'da bu yargı pratiğini kuran ve sürdüren isimler siyasi iktidar tarafından terfi ettirilmiştir. Akın Gürlek Adalet Bakanlığı koltuğuna, Çağlayan'da aynı anlayışı temsil eden bazı isimler Bakan Yardımcılığı görevlerine taşınmıştır. Amaç nettir; CHP'yi belediyeleri üzerinden baskılamak, yerel yönetimleri felç etmek ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi etkisiz hale getirmek. Yargı eliyle yürütülen bu süreç, siyasal rekabetin yerini alan bir kuşatma stratejisidir. Biz bu kuşatmayı kabul etmiyoruz. Belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın özgürlüğünü, yurttaşlarımızın iradesini ve hukukun evrensel ilkelerini savunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Çiftci: 'Aylar Süren İddianamesiz Tutukluluk, Yargılama Faaliyeti Olarak Tanımlanamaz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Gül Çiftci: "Aylar Süren İddianamesiz Tutukluluk, Yargılama Faaliyeti Olarak Tanımlanamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.