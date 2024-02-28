CHP Genel Başkan Yardımcısı: Çiftçinin emeğinin karşılığı adaletli bir şekilde verilmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığında ürettiği ürünü hasat ettiğinde, hak ettiği karşılığı alabilmesi gerektiğini belirtti.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin uzun bir emeğin ardından hasat ettiği ürünün karşılığını alamadığını ve toprağa verdiği emekten beklediği geliri elde edemediğini savundu.

Tohum, gübre, işçilik gibi üretim maliyetlerinin giderek yükseldiğini belirten Adem, "Bu koşullarda çiftçimize üretime devam edebilmek için borçlanmaktan başka bir çarede kalmıyor." ifadesini kullandı.

Adem, çiftçilere yönelik desteklerin emeklerinin karşılığı olarak görülmesi ve adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiftçi, bir yıllık emeğinin karşılığında ürettiği ürünü hasat ettiğinde, hak ettiği karşılığı alabilmelidir. Tarımsal desteklerin adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması, tarım sektörünün güçlenmesi ve çiftçilerin itibarının korunması için elzemdir. Ancak bu şekilde, kırsalımızda yaşayanlar babalar evlatlarına mesleki değerlerini, deneyimlerini gönül rahatıyla aktarabilir."