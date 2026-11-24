(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Ömrünü ülkemize, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine adamış; devlet adamlığı ve birikimiyle Türk siyasi tarihine çok önemli katkılar sunmuştur. Ülkemize ve partimize verdiği emekleri daima saygı ve minnetle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dinçer mesajında, şunları kaydetti:

"Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ömrünü ülkemize, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine adamış; devlet adamlığı ve birikimiyle Türk siyasi tarihine çok önemli katkılar sunmuştur. Ülkemize ve partimize verdiği emekleri daima saygı ve minnetle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."