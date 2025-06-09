CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Olmadı başkanım... Ölüm sana yakışmadı, bizi derinden üzdün dik duruşlu, onurlu kardeşim... Geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Örgütümüzün ve Manisa halkının başı sağ olsun. Acımız çok büyük" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Adem, şu ifadelere yer verdi:

"Olmadı başkanım... Ölüm sana yakışmadı, bizi derinden üzdün dik duruşlu, onurlu kardeşim... Geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Örgütümüzün ve Manisa halkının başı sağ olsun. Acımız çok büyük."